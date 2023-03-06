Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єврокомісія залагодила спір із WhatsApp через порушення приватності користувачів

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 21:11

Європейська комісія спільно із мережею органів захисту прав споживачів ЄС (CPC) домовилась із месенджером WhatsApp щодо більшої прозорості в наданні послуг після скарг щодо обробки персональних даних.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Мережа CPC у січні й червні 2022 року направила листи до WhatsApp після застереження Європейської організації споживачів та восьми її членів про ймовірні недобросовісні практики в контексті оновлених умов надання послуг та політики конфіденційності месенджера.

Реклама:

У листах вимагалось, щоб користувачі WhatsApp були чітко поінформовані про бізнес-модель месенджера – зокрема про те, чи отримує WhatsApp доходи від комерційної політики, пов'язаної з особистими даними користувачів.

Після раунду обговорень WhatsApp зобов’язався внести зміни в політику надання послуг, де, серед іншого, роз’яснюватимуться, як майбутні оновлення можуть вплинути на права користувачів, а також дозволятиме їх відхиляти.

Також месенджер гарантуватиме, що сповіщення про оновлення можуть бути відхилені, а перегляд оновлень – може бути відкладений, і також "поважатиме вибір користувачів і утримуватиметься від надсилання повторних сповіщень".

ВІДЕО ДНЯ

"Мережа CPC буде активно стежити за тим, як WhatsApp виконує ці зобов'язання при внесенні будь-яких майбутніх оновлень до своїх політик, і, за необхідності, забезпечуватиме їх дотримання – зокрема шляхом накладення штрафів", – наголошується в повідомленні Єврокомісії.

У 2021 році, нагадаємо, ірландський регулятор даних оштрафував WhatsApp на 225 мільйонів євро за порушення європейських правил конфіденційності.

Теми: Єврокомісіясоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Єврокомісія
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
У Єврокомісії закликали РФ продовжити "зернову ініціативу"
Єврокомісія звинувачує Росію у фальсифікації історії та дезінформації
Останні новини
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
Усі новини...
Реклама: