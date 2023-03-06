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У Туреччині жителів Молдови "навчали" підготовці заворушень на антиурядових протестах – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 22:49

Група громадян Молдови в понеділок повернулась із Туреччини нібито після навчань для підготовки до масових заворушень під час протестів у столиці, які організовує проросійська партія "Шор".

Як пише "Європейська правда", цю інформацію з посиланням на джерела в понеділок озвучив телеканал TV8.

За інформацією каналу, "десятки молодих людей з Кишинева та кількох районів Молдови" провели три дні на турецькому курорті, де проходили спеціальну підготовку, й повернулись в аеропорт турецької столиці в понеділок.

Знімальна група TV8 застала "кількох чоловіків спортивної статури, які виходили з аеропорту і прямували до мікроавтобусів, що чекали на них на стоянці". "Деякі з них намагалися закрити обличчя, а інші тікали, щоб не потрапити в об'єктив камери", – йдеться в репортажі.

Зазначається, що пасажири рейсу Кишинів-Стамбул, на якому прямували згадані молдовани, майже дві години простояли на контрольно-пропускному пункті. Представники прикордонної поліції не змогли надати детальної інформації про причини затримки.

Водночас там повідомили, що чотирьом іноземним громадянам було відмовлено у в'їзді до Молдови на підставі того, що вони не відповідають умовам в'їзду.

У Службі інформації та безпеки Молдови на запит TV8 заявили, що перевіряють озвучену каналом інформацію.

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"Наразі ми не можемо надати більш детальну інформацію, оскільки слідчі дії ще тривають. Ми також підтверджуємо, що в межах своїх законних повноважень Служба розслідує будь-які елементи, що загрожують національній безпеці, дотримуючись при цьому принципів верховенства права", – додали там.

Відреагували і представники політичної партії "Шор", які закликали не асоціювати їх "зі сценаріями дестабілізації, в яких зацікавлена лише PAS (партія влади в Молдові), щоб силою утримати себе при владі".

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду 13 лютого заявила, що Росія планує за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою, а також громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії, атаки на урядові будівлі та зміну влади в Молдові. Згодом до Молдови не пустили сербських вболівальників, а потім - чорногорських боксерів.

Теми: ТуреччинаМолдовамітинги
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