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У Туреччині жителів Молдови "навчали" підготовці заворушень на антиурядових протестах – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 21:49

Група громадян Молдови в понеділок повернулась із Туреччини нібито після навчань для підготовки до масових заворушень під час протестів у столиці, які організовує проросійська партія "Шор".

Як пише "Європейська правда", цю інформацію з посиланням на джерела в понеділок озвучив телеканал TV8.

За інформацією каналу, "десятки молодих людей з Кишинева та кількох районів Молдови" провели три дні на турецькому курорті, де проходили спеціальну підготовку, й повернулись в аеропорт турецької столиці в понеділок.

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Знімальна група TV8 застала "кількох чоловіків спортивної статури, які виходили з аеропорту і прямували до мікроавтобусів, що чекали на них на стоянці". "Деякі з них намагалися закрити обличчя, а інші тікали, щоб не потрапити в об'єктив камери", – йдеться в репортажі.

Зазначається, що пасажири рейсу Кишинів-Стамбул, на якому прямували згадані молдовани, майже дві години простояли на контрольно-пропускному пункті. Представники прикордонної поліції не змогли надати детальної інформації про причини затримки.

Водночас там повідомили, що чотирьом іноземним громадянам було відмовлено у в'їзді до Молдови на підставі того, що вони не відповідають умовам в'їзду.

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У Службі інформації та безпеки Молдови на запит TV8 заявили, що перевіряють озвучену каналом інформацію.

"Наразі ми не можемо надати більш детальну інформацію, оскільки слідчі дії ще тривають. Ми також підтверджуємо, що в межах своїх законних повноважень Служба розслідує будь-які елементи, що загрожують національній безпеці, дотримуючись при цьому принципів верховенства права", – додали там.

Відреагували і представники політичної партії "Шор", які закликали не асоціювати їх "зі сценаріями дестабілізації, в яких зацікавлена лише PAS (партія влади в Молдові), щоб силою утримати себе при владі".

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду 13 лютого заявила, що Росія планує за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою, а також громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії, атаки на урядові будівлі та зміну влади в Молдові. Згодом до Молдови не пустили сербських вболівальників, а потім - чорногорських боксерів.

Теми: ТуреччинаМолдовамітинги
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