Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У парламенті Швейцарії відхилили одну з пропозицій дозволити реекспорт зброї в Україну

"Європейська правда"Понеділок, 6 березня 2023, 23:37

Рада кантонів – верхня палата парламенту Швейцарії – в понеділок після кількагодинних дебатів відхилила клопотання дозволити реекспорт зброї, яка передбачала б надання Україні озброєння швейцарського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У пропозиції, яку висунув представник лібералів Тьєррі Буркарт, передбачалось скасування заборони реекспорту військового обладнання до країн, які "віддані швейцарським цінностям і мають режим експортного контролю, співставний зі швейцарським".

Буркарт, представляючи резолюцію, навів такі країни, як Німеччина, Іспанія та Данія – вони вже зверталися до Швейцарії за дозволом на реекспорт і отримали негативну відповідь. Західні країни-партнери Берна роздратовані такою позицією, додав парламентар.

Більшість членів Комісії з питань політики безпеки Ради кантонів рекомендували проголосувати проти пропозиції Буркарта. Вони пояснили це тим, що віддають перевагу ухваленню необхідних поправок до законодавства через парламентську ініціативу.

Крім того, деякі члени Ради кантонів висловили принципову опозицію питанню зняття заборони на реекспорт, оскільки вбачали в цьому загрозу репутації Швейцарії як нейтральної держави-посередника.

Зрештою проти клопотання Буркарта проголосували 23 парламентарі, за висловились 18 і ще двоє утримались.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас питання рееспорту зброї також стоятиме на порядку денному нижньої палати – Національної ради під час поточної сесії. Очікується, що наступної середи вона обговорить пропозицію Комітету з питань політики безпеки, висунуту ще в січні.

Згідно з пропозицією, заборону можна буде скасувати, якщо реекспорт військового обладнання стосується ситуації, в якій Рада Безпеки ООН або Генеральна Асамблея ООН більшістю у дві третини голосів визначила, що вона суперечить забороні на застосування сили згідно з міжнародним правом.

Читайте також: Крига скресла: як нейтральна Швейцарія схиляється до реекспорту озброєнь в Україну.

Теми: Швейцаріязброяекспортдопомога Україні
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено від 02:05По всій Україні оголошена повітряна тривога

Пентагон блокує передання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів РФ – ЗМІ

Мирний "план" Китаю передбачає закінчення війни влітку – ЗМІ

Зеленський анонсував нові санкції для тих, "хто послаблює державу"

Грузія: протестувальники беруть в облогу парламент через відмову скасувати закон про "іноагентів"

У 2023 році Росія може перейти до оборони в Україні через нестачу ресурсів – розвідка США

Усі новини...
Швейцарія
Зеленський уперше поговорив із новим президентом Швейцарії про допомогу й "формулу миру"
Допомагали Путіну ховати мільйони: у Швейцарії судитимуть 4-х банкірів
Половина населення Швейцарії підтримує відправку швейцарської зброї в Україну
Останні новини
05:11
США закликали владу і опозицію Грузію уникати насильства
04:28
На Київщині працювала ППО – ОВА
04:23
На Одещині ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури
03:58
оновленоПо Харкову та області росіяни завдали близько 15 ударів
03:11
У Херсоні, Одесі та Миколаєві пролунали вибухи – ЗМІ
02:40
оновлено від 02:05По всій Україні оголошена повітряна тривога
01:34
фотоРосіяни вдарили по Нікополю, шестеро поранених
00:36
Ворог гатив по Сумщині з артилерії та мінометів
00:25
Старовинні печери на Вознесенському узвозі визнали пам’яткою місцевого значення – що це означає
00:09
Пентагон блокує передання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів РФ – ЗМІ
Усі новини...