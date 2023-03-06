У парламенті Швейцарії відхилили одну з пропозицій дозволити реекспорт зброї в Україну

Рада кантонів – верхня палата парламенту Швейцарії – в понеділок після кількагодинних дебатів відхилила клопотання дозволити реекспорт зброї, яка передбачала б надання Україні озброєння швейцарського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У пропозиції, яку висунув представник лібералів Тьєррі Буркарт, передбачалось скасування заборони реекспорту військового обладнання до країн, які "віддані швейцарським цінностям і мають режим експортного контролю, співставний зі швейцарським".

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Буркарт, представляючи резолюцію, навів такі країни, як Німеччина, Іспанія та Данія – вони вже зверталися до Швейцарії за дозволом на реекспорт і отримали негативну відповідь. Західні країни-партнери Берна роздратовані такою позицією, додав парламентар.

Більшість членів Комісії з питань політики безпеки Ради кантонів рекомендували проголосувати проти пропозиції Буркарта. Вони пояснили це тим, що віддають перевагу ухваленню необхідних поправок до законодавства через парламентську ініціативу.

Крім того, деякі члени Ради кантонів висловили принципову опозицію питанню зняття заборони на реекспорт, оскільки вбачали в цьому загрозу репутації Швейцарії як нейтральної держави-посередника.

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Зрештою проти клопотання Буркарта проголосували 23 парламентарі, за висловились 18 і ще двоє утримались.

Водночас питання рееспорту зброї також стоятиме на порядку денному нижньої палати – Національної ради під час поточної сесії. Очікується, що наступної середи вона обговорить пропозицію Комітету з питань політики безпеки, висунуту ще в січні.

Згідно з пропозицією, заборону можна буде скасувати, якщо реекспорт військового обладнання стосується ситуації, в якій Рада Безпеки ООН або Генеральна Асамблея ООН більшістю у дві третини голосів визначила, що вона суперечить забороні на застосування сили згідно з міжнародним правом.

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