Обстріли Сумщини: росіяни завдавали удари по 5 громадах

Руїни на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 6 березня російські окупанти здійснили обстріли 5 громад Сумської області. Зафіксовано 59 "прильотів", є руйнування.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Шалигинській громаді росіяни з 10:40 гатили, ймовірно, із САУ по с. Старикове, було 11 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

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У Краснопільській громаді з 14:35 до 17.00 два ворожих БПЛА (квадрокоптерного типу) по с. Грабовське виконали скидання 17 боєприпасів (ВОГ) на подвір’я двоповерхового будинку. В результаті вибуху вибиті шибки в двоповерховому будинку та пошкоджені припарковані 2 транспортні засоби.

В Есманській громаді о 09:35 зафіксовано 3 "прильоти", попередньо працював міномет 120 мм.

По Білопільській громаді ворог бив з міномета, зафіксовано 18 "прильотів".

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У Новослобідській громаді о 18:38 зафіксовано 8 "прильотів", попередньо з міномета 120 мм.