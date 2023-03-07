Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли Сумщини: росіяни завдавали удари по 5 громадах

"Українська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 00:51
Обстріли Сумщини: росіяни завдавали удари по 5 громадах
Руїни на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 6 березня російські окупанти здійснили обстріли 5 громад Сумської області. Зафіксовано 59 "прильотів", є руйнування.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Шалигинській громаді росіяни з 10:40 гатили, ймовірно, із САУ по с. Старикове, було 11 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

У Краснопільській громаді з 14:35 до 17.00 два ворожих БПЛА (квадрокоптерного типу) по с. Грабовське виконали скидання 17 боєприпасів (ВОГ) на подвір’я двоповерхового будинку. В результаті вибуху вибиті шибки в двоповерховому будинку та пошкоджені припарковані 2 транспортні засоби.

В Есманській громаді о 09:35 зафіксовано 3 "прильоти", попередньо працював міномет 120 мм.

По Білопільській громаді ворог бив з міномета, зафіксовано 18 "прильотів".

У Новослобідській громаді о 18:38 зафіксовано 8 "прильотів", попередньо з міномета 120 мм.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьобстрілРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У разі захоплення Бахмута наступ росіян на сході досягне кульмінації – ISW

оновлено від 02:05По всій Україні оголошена повітряна тривога

Пентагон блокує передання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів РФ – ЗМІ

Мирний "план" Китаю передбачає закінчення війни влітку – ЗМІ

Зеленський анонсував нові санкції для тих, "хто послаблює державу"

Грузія: протестувальники беруть в облогу парламент через відмову скасувати закон про "іноагентів"

Усі новини...
Сумська область
Сумщина: ворог бив з міномета, скинув вибуховий пристрій
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів та артилерії, 117 прильотів
Росіяни гатили по Сумщині, понад 120 прильотів
Останні новини
06:11
У Києві прогриміли вибухи, попередньо є влучання
05:54
У разі захоплення Бахмута наступ росіян на сході досягне кульмінації – ISW
05:11
США закликали владу і опозицію Грузію уникати насильства
04:28
На Київщині працювала ППО – ОВА
04:23
На Одещині ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури
03:58
оновленоПо Харкову та області росіяни завдали близько 15 ударів
03:11
У Херсоні, Одесі та Миколаєві пролунали вибухи – ЗМІ
02:40
оновлено від 02:05По всій Україні оголошена повітряна тривога
01:34
фотоРосіяни вдарили по Нікополю, шестеро поранених
00:36
Ворог гатив по Сумщині з артилерії та мінометів
Усі новини...