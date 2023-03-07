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Вступити на службу до "Вагнера" можна без довідки від психіатра – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 03:40
Вступити на службу до Вагнера можна без довідки від психіатра – ЗМІ
"ПВК ВАГНЕР ЦЕНТР" У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ, ФОТО ІЗ СОЦМЕРЕЖ

Вступити на службу в ПВК "Вагнер" можуть навіть колишні пацієнти психоневрологічних диспансерів, з'ясували журналісти.

Джерело: The Moscow Times

Деталі: Як повідомляє видання, в одній із груп ПВК у соцмережах розмістили оголошення про те, що тепер для вступу на службу до "Вагнера" не потрібні довідки від психіатра і нарколога, а також флюорограма.

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Рекрутери ПВК підтвердили The Moscow Times інформацію про готовність брати на службу людей, які проходили лікування в психоневрологічному диспансері.

Кореспондент видання під виглядом добровольця звернувся на гарячу лінію "Вагнера" і повідомив, що лікувався в психоневрологічному диспансері від нервового зриву. У відповідь йому надіслали формальну інструкцію з вимогами до новобранців і запропонували самостійно себе за нею оцінити.

"З інструкцією ознайомся, якщо все нормально, чекаємо на тебе", – повідомив рекрутер ПВК.

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Видання пише, що з інструкції випливає, що в ПВК не беруть людей, які "хворіють на важкі захворювання, що перешкоджають виконанню завдань, страждають від наркоманії, а також перехворіли на гепатит В, С".

Однак, як випливає з інструкції, жодних довідок не вимагають, а після прибуття на місце серйозного медичного обстеження не проводять, а беруть лише експрес-аналіз крові та аналіз сечі на наркотики, зазначає видання.

Теми: Вагнервійна
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