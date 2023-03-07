Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вступити на службу до "Вагнера" можна без довідки від психіатра – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 04:40
Вступити на службу до Вагнера можна без довідки від психіатра – ЗМІ
"ПВК ВАГНЕР ЦЕНТР" У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ, ФОТО ІЗ СОЦМЕРЕЖ

Вступити на службу в ПВК "Вагнер" можуть навіть колишні пацієнти психоневрологічних диспансерів, з'ясували журналісти.

Джерело: The Moscow Times

Деталі: Як повідомляє видання, в одній із груп ПВК у соцмережах розмістили оголошення про те, що тепер для вступу на службу до "Вагнера" не потрібні довідки від психіатра і нарколога, а також флюорограма.

Рекрутери ПВК підтвердили The Moscow Times інформацію про готовність брати на службу людей, які проходили лікування в психоневрологічному диспансері.

Кореспондент видання під виглядом добровольця звернувся на гарячу лінію "Вагнера" і повідомив, що лікувався в психоневрологічному диспансері від нервового зриву. У відповідь йому надіслали формальну інструкцію з вимогами до новобранців і запропонували самостійно себе за нею оцінити.

"З інструкцією ознайомся, якщо все нормально, чекаємо на тебе", – повідомив рекрутер ПВК.

Видання пише, що з інструкції випливає, що в ПВК не беруть людей, які "хворіють на важкі захворювання, що перешкоджають виконанню завдань, страждають від наркоманії, а також перехворіли на гепатит В, С".

ВІДЕО ДНЯ

Однак, як випливає з інструкції, жодних довідок не вимагають, а після прибуття на місце серйозного медичного обстеження не проводять, а беруть лише експрес-аналіз крові та аналіз сечі на наркотики, зазначає видання.

Теми: Вагнервійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відео, оновлено від 08:25На Львівщині 5 загиблих у результаті нічної атаки росіян

Керівна партія Грузії після протестів відкликала скандальний законопроєкт про "іноагентів"

оновлено від 06:11У Києві прогриміли вибухи, є постраждалі

У разі захоплення Бахмута наступ росіян на сході досягне кульмінації – ISW

оновлено від 02:05По всій Україні була оголошена повітряна тривога

Пентагон блокує передання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів РФ – ЗМІ

Усі новини...
Вагнер
Україна продовжить битву за Бахмут, щоб підірвати найкращі сили "Вагнера" – ISW
Прикордонники показали, як знищили штурмовиків "Вагнера" у Бахмуті
WSJ: Мета "Вагнера" під Бахмутом – виснажити українські сили, у певній мірі цей план спрацював
Останні новини
10:48
Противник уперше випустив по Україні аж 6 "Кинджалів" одразу – Повітряні сили
10:36
У Литві блокуватимуть IP-адреси, за якими доступні пропагандистські канали Кремля
10:26
УЗ повідомила про запізнення потягів через російську атаку
10:24
Росія перекинула на Запоріжжя нову партію мобілізованих – колаборант
10:22
Зеленський про ракетну атаку росіян: Все, на що вони здатні – тероризувати мирне населення
10:19
Харків без світла, опалення й води після того, як росіяни запустили 11 ракет
10:16
За два дні протестів у Грузії затримали понад 130 осіб
10:11
Вдруге за історію: 8 стартапів представлять Україну на ярмарці технологій SXSW в Техасі
10:10
Як зняти фільм у Лисичанську і потрапити на Оскар: інтерв'ю з режисером "Будинку зі скалок"
10:00
Соціолог Євген Головаха: Українці готові терпіти проблеми до перемоги, але очікують, що війна закінчиться цього року
Усі новини...