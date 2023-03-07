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Сі Цзіньпін звинуватив США у "придушенні Китаю"

"Українська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 05:07
Сі Цзіньпін звинуватив США у придушенні Китаю
Сі Цзіньпін. ФОТО Getty Images

Очільник Китаю Сі Цзіньпін виступив з незвично різкою критикою політики США, звинувативши Вашингтон в організації "кампанії з придушення Китаю".

Джерело: заява Сі Цзіньпіна на сесії Всекитайських зборів народних представників, яку цитує The Wall Street Journal

Пряма мова: "Західні країни на чолі зі США чинять проти нас всебічне стримування, оточення і придушення, що створює безпрецедентно серйозні виклики для розвитку нашої країни".

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Деталі: WSJ зазначає, що раніше Сі Цзіньпін не вдавався до прямої критики США у публічних виступах.

"Звинувативши Вашингтон у термінах холодної війни", пише видання, китайський лідер, схоже, вирішив використати націоналістичну риторику, притаманну чиновникам нижчого рангу та державним китайським медіа.

WSJ вважає, що своєю критикою Цзіньпін намагається перекласти на Захід провину за власну політику, яка послабила економіку Китаю. Зокрема, йдеться про жорсткі заходи боротьби з коронавірусом і тиск на технологічні компанії.

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Теми: СШАКитай
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