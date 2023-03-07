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Мінкульт відповів Корчинському щодо відспівування загиблих бійців у Лаврі: звернень не було

Станіслав ПогоріловВівторок, 7 березня 2023, 09:29
Мінкульт відповів Корчинському щодо відспівування загиблих бійців у Лаврі: звернень не було
ОЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО, ФОТО: МКІП

Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що не відмовляло у відспівуванні загиблих військових в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври, про що раніше заявив лідер добровольчого батальйону "Братство" і політик Дмитро Корчинський.

Джерело: коментар пресслужби МКІП, пресслужба ПЦУ

Дослівно: "Інформація, що наразі шириться соціальними мережами, не відповідає дійсності. МКІП може погоджувати або не погоджувати служіння в храмі за зверненням релігійної громади".

Деталі: В міністерстві при цьому наголосили, що станом на 23:55 6 березня до МКІП не було звернень від Православної церкви України або будь-якої іншої релігійної громади.

Тому, кажуть в мінкульті, жодних відмов чи погоджень МКІП не надавало.

У свою чергу, в пресслужбі ПЦУ заявили, що звернень до Міністерства культури щодо відспівування загиблих бійців у Києво-Печерській Лаврі не надсилали.

"На жаль виявилося, що питання визначення місця відспівування не були узгоджені, що спричинило непорозуміння. У зв’язку з цим Київська митрополія офіційно підтверджує, що її секретар звертався лише до керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", але не до Міністерства культури та інформаційної політики", - підкреслили в ПЦУ.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Напередодні Корчинський заявив, що очільник міністерства Олександр Ткаченко "скасував свій дозвіл" на відспівування загиблих бійців "Братства" в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Теми: МінкультурирелігіявійнаУкраїна
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