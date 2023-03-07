Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вебер: Україна стане членом НАТО, але спершу треба пережити війну

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 10:25

Президент Європейської народної партії, головного міжпартійного об’єднання у Євросоюзі, Манфред Вебер вважає вступ України в НАТО однією з умов архітектури безпеки у Європі, але допускає членство тільки після завершення війни.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Вебер заявив, що рішення саміту НАТО у Бухаресті в 2008 році, на якому Україні відмовили у ПДЧ, було помилкою, і врешті-решт цю помилку доведеться виправляти.

"Якщо зараз ми запросили до НАТО Фінляндію та Швецію – то для мене фундаментально ясно, що Україна має рівно те саме право! У Фінляндії близько 1400 кілометрів кордону з Росією, тому вибачте, але тепер вже ніхто не може говорити, що вступ України "наблизить НАТО до Росії". Але очевидно, що Україна має пережити війну для того, щоби вступити до НАТО", - зауважив Вебер.

Він ще раз підкреслив, що абсолютно ясно "і наші українські друзі це знають, що для розширення НАТО нам потрібен мир". 

"Держави у війні не можуть доєднатися до НАТО. Однак я не уявляю собі довгострокової безпекової архітектури в Європі, за якої Україна не була би членом НАТО", - сказав політик.

Вебер підкреслив, що одним із критерії вступу в НАТО є зміцнення державою безпеки Альянсу, і Україна вже сьогодні це робить.

ВІДЕО ДНЯ

"Україна демонструє це буквально щодня, стримуючи жахливу російську машину війни. Ви довели свою безпекову спроможність", - сказав він. 

Крім того, додав Вебер, більш ніж очевидна відповідність України цінностям Альянсу. 

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті Альянсу в Вільнюсі у липні.

Саміт НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року стане вирішальним, але напевно не останнім кроком до вступу України в Альянс. Дивіться пояснення щодо сценаріїв, можливих перепон та шляхів, як їх подолати.

Читайте повну розмову з Манфредом Вебером: "Я не уявляю архітектури Європи, за якої Україна не буде членом НАТО". Інтерв’ю президента ЄНП

Теми: НАТОУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Путін збирається вести війну проти Україні роками – розвідка США

фото, відеоПавел офіційно став президентом Чехії, а Земана освистали на інавгурації

Російські ракети вночі пошкодили об’єкти енергетики у 8 регіонах – Шмигаль

СБУ на звинувачення невизнаного Придністров'я: Провокація, зрежисована в Кремлі

фотоГУР розповіло, скільки ворожої техніки вполював "народний супутник" від Притули

Актуальність утримання Бахмута лише зростає – Сирський

Усі новини...
НАТО
У Німеччині виникли проблеми з танками для сил найвищого рівня боєготовності НАТО - ЗМІ
У НАТО відпрацюють реагування на кризові ситуації
Командувач НАТО в Європі: Втрати Росії понад 200 000 осіб, вбито та поранено 1800 офіцерів
Останні новини
17:23
Французька косметична компанія Yves Rocher показала стандарти "чистої російської краси"
17:22
В уряді Угорщини назвали умову візиту Орбана в Україну
17:20
РФ планує провокацію на кордоні України з Білоруссю, пошлють туди Соловйова – ГУР
17:14
Житомир повертається до графіків відключень світла через атаку росіян
17:11
Туреччина раптово припинила транзит санкційних товарів в Росію
16:56
Орбан допустив перегляд відносин Угорщини з Росією
16:52
Путін збирається вести війну проти Україні роками – розвідка США
16:41
У Польщі спростили процедуру транзиту української агропродукції до портів
16:41
фото, відеоПавел офіційно став президентом Чехії, а Земана освистали на інавгурації
16:34
В Іспанії жінка відсудила у ексчоловіка 200 тисяч євро за 25 років домашньої праці
Усі новини...