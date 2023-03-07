Вебер: Україна стане членом НАТО, але спершу треба пережити війну

Президент Європейської народної партії, головного міжпартійного об’єднання у Євросоюзі, Манфред Вебер вважає вступ України в НАТО однією з умов архітектури безпеки у Європі, але допускає членство тільки після завершення війни.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Вебер заявив, що рішення саміту НАТО у Бухаресті в 2008 році, на якому Україні відмовили у ПДЧ, було помилкою, і врешті-решт цю помилку доведеться виправляти.

"Якщо зараз ми запросили до НАТО Фінляндію та Швецію – то для мене фундаментально ясно, що Україна має рівно те саме право! У Фінляндії близько 1400 кілометрів кордону з Росією, тому вибачте, але тепер вже ніхто не може говорити, що вступ України "наблизить НАТО до Росії". Але очевидно, що Україна має пережити війну для того, щоби вступити до НАТО", - зауважив Вебер.

Він ще раз підкреслив, що абсолютно ясно "і наші українські друзі це знають, що для розширення НАТО нам потрібен мир".

"Держави у війні не можуть доєднатися до НАТО. Однак я не уявляю собі довгострокової безпекової архітектури в Європі, за якої Україна не була би членом НАТО", - сказав політик.

Вебер підкреслив, що одним із критерії вступу в НАТО є зміцнення державою безпеки Альянсу, і Україна вже сьогодні це робить.

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"Україна демонструє це буквально щодня, стримуючи жахливу російську машину війни. Ви довели свою безпекову спроможність", - сказав він.

Крім того, додав Вебер, більш ніж очевидна відповідність України цінностям Альянсу.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті Альянсу в Вільнюсі у липні.

Саміт НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року стане вирішальним, але напевно не останнім кроком до вступу України в Альянс. Дивіться пояснення щодо сценаріїв, можливих перепон та шляхів, як їх подолати.

Читайте повну розмову з Манфредом Вебером: "Я не уявляю архітектури Європи, за якої Україна не буде членом НАТО". Інтерв’ю президента ЄНП