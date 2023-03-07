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Президент Естонії не затвердив закон про знесення радянських пам'ятників

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 11:13

Президент Естонії Алар Каріс не затвердив законодавчі зміни щодо знесення радянських пам’ятників, оскільки ті суперечать Конституції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Мова про ухвалені естонським парламентом 15 лютого поправки до Закону про застосування Будівельного кодексу, Закону про планування і Закону про державне майно.

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"Ч. 1 ст. 1 ухваленого закону юридично неясна і тому суперечить ч. 2 ст. 13 Конституції", - заявив президент Каріс.

У частині статті, про яку говорить президент, сказано: "Загальнодоступна частина будівлі, а також публічно виставлені пам'ятники, скульптури, меморіали та інші подібні об'єкти не можуть розпалювати ненависть, підтримувати або виправдовувати злочини окупаційного режиму або акту агресії, геноциду, злочину проти людяності або воєнного злочину".

У своєму рішенні Каріс пояснив, що, згідно з пояснювальною запискою, метою закону є заборона і видалення з публічного простору таких об'єктів, які порушують почуття справедливості суспільства або становлять загрозу безпеці Естонії.

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"Це легітимна мета, але заборонені об'єкти позначені в законі виразом, який неможливо однозначно витлумачити і за допомогою загальноприйнятих способів інтерпретації", - зазначив Каріс.

З пояснювальної записки до закону випливає, що забороненими є насамперед об'єкти, пов'язані з діяльністю радянської влади. 

"Однак сама заборона сформульована набагато ширше. У такій ситуації виконавець закону має робити припущення про те, що ж малося на увазі насправді", - сказав президент.

"Однак принцип правової ясності вимагає, щоб закон був достатньо ясним і зрозумілим, щоб кожен міг передбачити дії держави і відповідним чином скоригувати свої дії", - зазначив Каріс.

Закон встановлює правила демонтажу з громадського простору невідповідних будівель, особливо радянських пам'ятників. Досі демонтаж пам'ятників із забороненою символікою проводили на підставі загальних норм правопорядку і пенітенціарних норм.

Нагадаємо, уряд Естонії вже виділив майже один мільйон євро, щоб демонтувати радянські військові пам’ятники на території країни.

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Теми: Естоніядекомунізаціядерусифікаціякультура
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