Польща готова створити центр обслуговування танків Leopard, наданих Україні
Вівторок, 7 березня 2023, 16:45
Польща готова створити центр технічного обслуговування німецьких танків Leopard, переданих Україні.
Про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Блащак очікує, що його німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни постачати запчастини для старих танків Leopard, які Польща зобов'язалася передати Україні.
"Основною проблемою є нестача запчастин. Я сподіваюся на прорив", - сказав він.
Блащак також повідомив, що цього тижня Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2A4 після передачі чотирьох минулого місяця.
Польща першою з західних союзників передала Україні сучасні танки Leopard. Також Варшава надасть 60 танків PT-91 Twardy.