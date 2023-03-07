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Польща готова створити центр обслуговування танків Leopard, наданих Україні

Вівторок, 7 березня 2023, 16:45

Польща готова створити центр технічного обслуговування німецьких танків Leopard, переданих Україні.

Про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Блащак очікує, що його німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни постачати запчастини для старих танків Leopard, які Польща зобов'язалася передати Україні.

"Основною проблемою є нестача запчастин. Я сподіваюся на прорив", - сказав він.

Блащак також повідомив, що цього тижня Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2A4 після передачі чотирьох минулого місяця.

Польща першою з західних союзників передала Україні сучасні танки Leopard. Також Варшава надасть 60 танків PT-91 Twardy.

Теми: Польщатанки
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