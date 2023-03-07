ЄС уперше запровадить санкції через порушення прав жінок – у переліку російські військові

Європейський Союз у вівторок запровадив санкції проти дев'яти людей і трьох організацій, яких визнав відповідальними за сексуальне насильство та інші порушення прав жінок – це перший випадок застосування подібних обмежень блоком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція Reuters, що ознайомилась із рішенням ЄС до його офіційної публікації в середу.

Серед іншого, санкції будуть запроваджені проти двох поліцейських із Москви, двох представників "Талібану" та посадовців у М'янмі та Південному Судані. Обмеження стосуватимуться й іранської в’язниці Гарчак, де утримують жінок.

Також у "чорному списку" вказані двоє російських військових командирів, які беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, – Микола Кузнєцов і Раміль Ібатуллін. Обох називають причетними до актів сексуального насильства та зґвалтувань проти цивільних українців.

"Запроваджуючи ці санкції, ми надсилаємо чіткий сигнал злочинцям, що їм не зійдуть з рук їхні злочини. Ці жахливі, нелюдські дії мають наслідки. Це також послання жертвам: ЄС підтримає вас, де б ви не перебували", – прокоментував міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

Санкції передбачають заморожування будь-яких активів, якими володіють підсанкційні особи, а також заборону на в'їзд до ЄС. Місцевим компаніям також заборонено надавати послуги тим, хто перебуває під санкціями.

Як зазначає Reuters, це перший випадок, коли ЄС запровадив пакет санкцій проти осіб, винних у сексуальному насильстві. Для цього у 2020 році він ухвалив спеціальний санкційний режим для порушників прав людини.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Позбавити Росію грошей на війну: як ЄС варто посилити енергетичні санкції.