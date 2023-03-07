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ЄС уперше запровадить санкції через порушення прав жінок – у переліку російські військові

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 16:12

Європейський Союз у вівторок запровадив санкції проти дев'яти людей і трьох організацій, яких визнав відповідальними за сексуальне насильство та інші порушення прав жінок – це перший випадок застосування подібних обмежень блоком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція Reuters, що ознайомилась із рішенням ЄС до його офіційної публікації в середу.

Серед іншого, санкції будуть запроваджені проти двох поліцейських із Москви, двох представників "Талібану" та посадовців у М'янмі та Південному Судані. Обмеження стосуватимуться й іранської в’язниці Гарчак, де утримують жінок.

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Також у "чорному списку" вказані двоє російських військових командирів, які беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, – Микола Кузнєцов і Раміль Ібатуллін. Обох називають причетними до актів сексуального насильства та зґвалтувань проти цивільних українців.

"Запроваджуючи ці санкції, ми надсилаємо чіткий сигнал злочинцям, що їм не зійдуть з рук їхні злочини. Ці жахливі, нелюдські дії мають наслідки. Це також послання жертвам: ЄС підтримає вас, де б ви не перебували", – прокоментував міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

Санкції передбачають заморожування будь-яких активів, якими володіють підсанкційні особи, а також заборону на в'їзд до ЄС. Місцевим компаніям також заборонено надавати послуги тим, хто перебуває під санкціями.

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Як зазначає Reuters, це перший випадок, коли ЄС запровадив пакет санкцій проти осіб, винних у сексуальному насильстві. Для цього у 2020 році він ухвалив спеціальний санкційний режим для порушників прав людини.

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Теми: санкціїРосія
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