Угорщина навчає військових медиків з України – Міноборони

Міністерство оборони Угорщини підтвердило, що бере участь у підготовці військових медиків з України.

Про це повідомляє угорський портал 24.hu, пише "Європейська правда".

"Позиція Угорщини не змінилася: ми на боці миру і не підтримуємо жодних кроків, які ведуть до ескалації війни - саме тому ми не відправляємо в Україну ні зброї, ні солдатів", - заявили в міністерстві.

"Тим не менш, як сусідня країна, в рамках найбільшої гуманітарної акції в історії Угорщини, Угорщина допомагає тим, хто потрапив у біду, і тим, хто потребує допомоги. В дусі цього ми надали допомогу в лікуванні поранених українських солдатів, а Збройні сили Угорщини також беруть участь у підготовці українських військових медиків у гуманітарних цілях", - додали там.

Заява була зроблена після того, як міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у понеділок заявив, що українські військові проходять підготовку в Угорщині.

"Угорці теж допомагають - те, що ви про це не знаєте, і те, що поширює пропаганда, що вони не допомагають, - це одне. Але чи знаєте ви, що на їхній території (тобто в Угорщині. - Ред.) проходять підготовку українські солдати? Можливо, ви навіть не знаєте про це", - сказав Надь.

Як відомо, уряду Угорщини офіційно навіть не пропускає через свою територію вантажі з озброєнням НАТО і є єдиною західною країною, яка не надсилає українцям жодної військової техніки, бо вважає, що це лише затягне війну.

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