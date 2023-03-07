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ЗСУ уразили російську ППО "Бук" та відбили атаки в районі Бахмута – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 7 березня 2023, 18:27
ЗСУ уразили російську ППО Бук та відбили атаки в районі Бахмута – Генштаб
Знищена РЛС 9С36М російського комплексу “Бук-М2” на Чернігівщині, Квітень 2022, Фото: Мілітарний

Збройні сили України за минулу добу уразили російський ЗРК ППО "Бук-М1-2" та відбили атаки окупантів в районі Бахмута.

Джерело: Генштаб

Деталі: Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 російський зенітний ракетний комплекс ППО "Бук-М1-2" та 3 райони зосередження живої сили противника.

Протягом доби противник завдав 19 авіаційних та 1 ракетний удар, а також 5 обстрілів з РСЗВ.

Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. 

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка, Карповичі Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине, Грабовське на Сумщині та Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Анискине, Дворічна і Западне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Невського та Спірного. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Табаївка та Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області, а також Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Федорівка та Ягідне на Донеччині. 

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Бахмут. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Диліївка, Торецьк, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. 

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Новокалинове, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське і Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Бердичі, Авдіївка, Водяне,  Красногорівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Таврійське, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове і Кам’янське Запорізької області, Нікополь – Дніпропетровської, а також Шляхове, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Білозерка та Станіслав Херсонської області та місто Херсон. Загалом, райони 30 населених пунктів.

Теми: ГенштабвійнаППОБахмут
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