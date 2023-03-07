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У Зеленського відповіли на статтю про український слід у підриві "Північних потоків"

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 20:15
У Зеленського відповіли на статтю про український слід у підриві Північних потоків
михайло подоляк, Getty Images

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік" та не має інформації про якихось проукраїнських агентів, які могли це зробити.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар він опублікував після поширення у ЗМІ матеріалу The New York Times з посиланням на джерела у США. 

"Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо "проукраїнських груп із підриву". Що сталося з "Північними потоками"? "Вони затонули", як кажуть у самій РФ", - відреагував Подоляк.

Нагадаємо, The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідувальної спільноти. Там нібито припускають, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. 

Також стверджується, що немає доказів причетності до нападу ані офіційної влади України або громадян США чи Британії, про що не раз говорила російська сторона, ані уряду власне Росії, яку Київ і деякі європейські країни вважали винною в підриві власних газогонів для дестабілізації енергетичного ринку в Європі.

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Теми: Офіс президентаПівнічний потік-2ЗМІ
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