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У Німеччині встановили, що яхту, з якої підірвали "Північні потоки", орендували в українців - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 19:30

Слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інак пов’язане з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільному розслідуванні німецьких видань ARD, Kontraste, SWR і Zeit.

За їхніми даними, німецьким слідчим вдалося ідентифікувати судно, яке, ймовірно, використовувалося для підриву "Північних потоків". Ідеться про яхту, орендовану в польської компанії, яка, ймовірно, належить двом українцям.

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Незважаючи на те, що сліди диверсії, як пише Zeit, "ведуть до України", німецьким слідчим поки що не вдалося з'ясувати, хто стоїть за її організацією. Західні розвідслужби не виключають, що це могла бути "операція під чужим прапором", аби вивести на Україну як на виконавця – але, як зазначає Zeit, "слідчі, судячи з усього, не знайшли жодних доказів, які б підтверджували такий сценарій".

За даними слідства, таємну операцію здійснила команда із шести людей, яка складалась із "капітана, двох водолазів, двох помічників водолазів і жінки-лікаря, які, як стверджується, доставили вибухівку до місця злочину і встановили її там". Громадянство злочинців слідство в Німеччині не встановило; ймовірно, вони користувались підробленими документами.

Згідно з попередньою реконструкцією подій, судно відплило з німецького порту Росток 6 вересня 2022 року. Наступного дня судно виявили біля узбережжя громади Вік-ауф-дем-Дарс, а потім – на данському острові Крістіансе, на північний схід від Борнхольма. Згодом яхту повернули власнику. На столі в її каюті слідчі виявили сліди вибухівки.

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За інформацією ARD, Kontraste, SWR і Zeit, розвідувальна служба однієї з країн Заходу ще восени 2022 року надіслала європейським службам-партнерам інформацію, згідно з якою відповідальність за знищення "Північних потоків" несе "український спецназ". Та згодом з'явилися додаткові розвідувальні дані, які вказували на те, що відповідальність може нести "проукраїнське угруповання".

Зазначимо, що приблизно в час виходу німецького розслідування авторитетне американське ліберальне видання The New York Times також опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік" та не має інформації про якихось проукраїнських агентів, які могли це зробити.

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2
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