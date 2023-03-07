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У США натякнули на можливі санкції проти Грузії через суперечливий закон про "іноагентів"

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 22:13

Речник державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон має інструменти для притягнення до відповідальності за порушення прав людини – так він прокоментував можливість накладання санкцій проти причетних до суперечливого закону про "іноагентів" у Грузії.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Прайс сказав на брифінгу у вівторок.

"У нас є низка інструментів, які дозволяють нам притягти до відповідальності будь-кого в будь-якій країні світу, хто причетний до придушення того, що в іншому випадку вважалось би загальнолюдським правом людини", – наголосив представник Держдепу.

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Він додав, що США будуть уважно стежити за ситуацією в Грузії, яка їх "дуже непокоїть", і закликають Тбілісі гарантувати право на мирні протести.

"Ми дуже сподіваємося, що грузинський уряд прислухається до грузинського народу, який зараз чітко заявляє свою позицію. І ми зараз бачимо, як деякі з цих голосів заглушаються сльозогінним газом, зусиллями з придушення тих, хто намагається скористатись своїм правом на свободу мирних зібрань", – прокоментував він.

Нагадаємо, надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів". Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

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Посольство США назвало ці події "чорним днем для грузинської демократії". У грузинській столиці Тбілісі тривають протести біля парламенту, їхні учасники застосували проти правоохоронців коктейль Молотова. Спецпризначенці своєю чергою застосували перцевий газ і водомети.

Дивіться також: Іноагенти, проблема Саакашвілі та санкції - Грузія біля точки неповернення у відносинах із Заходом.

Теми: СШАГрузіясанкції
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