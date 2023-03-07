Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США натякнули на можливі санкції проти Грузії через суперечливий закон про "іноагентів"

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 23:13

Речник державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон має інструменти для притягнення до відповідальності за порушення прав людини – так він прокоментував можливість накладання санкцій проти причетних до суперечливого закону про "іноагентів" у Грузії.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Прайс сказав на брифінгу у вівторок.

"У нас є низка інструментів, які дозволяють нам притягти до відповідальності будь-кого в будь-якій країні світу, хто причетний до придушення того, що в іншому випадку вважалось би загальнолюдським правом людини", – наголосив представник Держдепу.

Він додав, що США будуть уважно стежити за ситуацією в Грузії, яка їх "дуже непокоїть", і закликають Тбілісі гарантувати право на мирні протести.

"Ми дуже сподіваємося, що грузинський уряд прислухається до грузинського народу, який зараз чітко заявляє свою позицію. І ми зараз бачимо, як деякі з цих голосів заглушаються сльозогінним газом, зусиллями з придушення тих, хто намагається скористатись своїм правом на свободу мирних зібрань", – прокоментував він.

Нагадаємо, надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів". Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Посольство США назвало ці події "чорним днем для грузинської демократії". У грузинській столиці Тбілісі тривають протести біля парламенту, їхні учасники застосували проти правоохоронців коктейль Молотова. Спецпризначенці своєю чергою застосували перцевий газ і водомети.

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться також: Іноагенти, проблема Саакашвілі та санкції - Грузія біля точки неповернення у відносинах із Заходом.

Теми: СШАГрузіясанкції
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В невизнаному Придністров'ї звинуватили СБУ у плануванні замаху на свого "президента"

Грузія: протести триватимуть попри заяву влади про відкликання скандального закону

фото, відео, оновлено від 08:25На Львівщині 5 загиблих у результаті нічної атаки росіян

Керівна партія Грузії після протестів відкликала скандальний законопроєкт про "іноагентів"

оновлено від 06:11У Києві прогриміли вибухи, є постраждалі

У разі захоплення Бахмута наступ росіян на сході досягне кульмінації – ISW

Усі новини...
США
Залужний зустрівся з топвійськовими Британії, Польщі і США
Німеччина та США прокоментували зливи ЗМІ про "український слід" у вибухах на "Північних потоках"
Президентка Грузії на тлі протестів скасовує зустрічі у США й готує термінове звернення
Останні новини
11:58
Міністр оборони Словаччини: Польща згодна на спільну передачу МіГ-29 Україні, час приймати рішення
11:48
Росія з жовтня витратила на ракети по Україні $7,5 млрд: на останню атаку - до $600 млн
11:40
Школи Київщини працюють дистанційно через ракетний обстріл РФ
11:37
В невизнаному Придністров'ї звинуватили СБУ у плануванні замаху на свого "президента"
11:28
Гени, які допомогли людству пережити чуму, досі впливають на здоров'я – дослідження
11:16
фото, відеоРосіяни обстріляли зупинку й магазин у Херсоні – троє загиблих
11:10
Військові адміністрації підсумували наслідки ракетної атаки росіян по 13 областях
11:08
Для українців за кордоном запустили додаток для пошуку роботи та курсів
11:06
Росіяни на Івано-Франківщині поцілили в енергооб’єкт – голова ОВА
11:00
Грузія: протести триватимуть попри заяву влади про відкликання скандального закону
Усі новини...