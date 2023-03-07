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Британія не зможе брати участі в плані ЄС із масового виробництва боєприпасів для України – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 23:33

Британські збройові компанії будуть позбавлені можливості скористатись ініціативою ЄС із інвестування у виробництво озброєнь, насамперед артилерійських боєприпасів для потреб України.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо газеті The Guardian, яка ознайомилась із проєктом ініціативи.

План передбачає негайну передачу запасів боєприпасів і швидке направлення нових спільних замовлень для задоволення потреб ЄС і України в межах "масштабного й потужного сигналу для промисловості ЄС".

Згідно з проєктом ініціативи, яка буде представлена міністрам оборони країн ЄС у вівторок-середу, спочатку вони мають надати Україні свої запаси боєприпасів, з яких до 90% вартості може бути відшкодовано Брюсселем.

Зазначається, що 25 країн-членів ЄС і Норвегія підтвердили свою зацікавленість в участі. План містить заклик до прискорених переговорів з постачальниками в ЄС і Норвегії щодо розміру і вартості збройових замовлень, а відповідні контракти мають бути укладені "між кінцем квітня і кінцем травня".

Втрата європейського ринку для експорту боєприпасів стане серйозним ударом для британських компаній, зазначає The Guardian. За даними оборонно-торговельної асоціації ADS, річний оборот оборонної промисловості Британії становить близько 25 мільярдів фунтів стерлінгів, і вона забезпечує близько 133 тисяч робочих місць.

Замість Британії найбільшу вигоду від плану зможуть отримати Франція, Німеччина та Італія, де розташовані найбільші європейські виробники зброї. "По суті, це гра з нульовою сумою, і ця пропозиція зміцнить європейську оборонну промисловість за рахунок тих, хто не входить до союзу", – прокоментувало дипломатичне джерело в Брюсселі.

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Раніше повідомлялось, що в ЄС сподіваються затвердити план на саміті 23-24 березня.

Зменшення запасів боєприпасів викликає велике занепокоєння в ЄС, оскільки з українського й російського боків їх щодня витрачається десятки тисяч. Хоча Україна використовує боєприпаси більш ефективно, все одно вона витрачає їх швидше, ніж Європа здатна виробляти. Нині США і ЄС намагаються збільшити виробництво як для постачання Україні, так і для поповнення власних запасів.

Теми: ЄСВелика Британіязброядопомога Україні
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