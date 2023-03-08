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На окупованому Запоріжжі загарбники відбирають у фермерів зерно – штаб

Ольга Глущенко Середа, 8 березня 2023, 06:02
На окупованому Запоріжжі загарбники відбирають у фермерів зерно – штаб
фото: Запорізька ОВА

На території окупованої Запорізької області загарбники конфіскують зернові у місцевих фермерів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У населеному пункті Улянівка Васильківського району тимчасово зайнятої території Запорізької області, за наказом так званої "російської окупаційної адміністрації" до місцевого ангару звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств та ферм району.

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Окупанти під виглядом купівлі по значно занижених цінах просто конфіскують зернові".

Теми: Запорізька областьокупаціязерно
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