Паспортизація, партійність, фільтрація: як окупанти готують "вибори" на Херсонщині

На окупованій частині Херсонської області росіяни сподіваються 10 вересня 2023 року провести вибори до Державної думи РФ, схиляють місцевих жителів отримувати російські паспорти і вступати до лав "Єдиної Росії", а також посилюють фільтрацію.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Новини Приазов’я"

Деталі: У партії "Єдина Росія" 28 лютого заявили, що нібито прийняли до своїх лав більше тисячі жителів Херсонської області. Заступник голови фракції у Держдумі РФ Ігор Кастюкевич сказав, що поки не всі з цих людей мають російські паспорти. За його словами, "Єдина Росія" формує на захопленій частині Херсонщини команду "однодумців".

Раніше голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявляла, що на окупованих територіях України плануються вибори 10 вересня 2023 року. Цей день у Росії визначений як єдиний день голосування. Матвієнко запевнила, що підготовка до виборів у захоплених регіонах вже триває.

Призначений Росією "виконувач обов'язків губернатора" окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 7 березня заявив, що "регіон починає підготовку до виборів" – і виборчу кампанію проведуть у всій Херсонській області, включаючи правобережжя.

Так звану "виборчу комісію" очолила Марина Захарова, яка також була причетна до проведення російського псевдореферендуму на Херсонщині.

Тим часом законний перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі "Новинам Приазов’я" розповів, що зараз на окупованій частині Херсонщини російська виборча кампанія непомітна, але триває фільтрація і паспортизація.

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Пряма мова Соболевського: "Ми спостерігаємо посилення фільтраційних заходів на лівобережній Херсонщині. Це і збільшення кількості блокпостів і посилення патрулювання, і постійні обшуки в наших громадах.

Крім того, тиск є на примусову паспортизацію, тому що там вона насправді провальна. Тому що люди не хочуть цих кривавих паспортів, але там дійсно люди залякані й знаходячись під таким психологічним тиском, деякі з них погоджуються на отримання. Але так, щоб вони готувалися до виборів, цього ми поки що не бачимо.

Росія також існує в паралельній реальності – й для того, щоб підтримувати цю реальність, можливо вони дійсно можуть спробувати провести там не можу сказати вибори, але якесь шоу провести. Показати, що там нібито створені виборчі дільниці, яких фактично не було і під час проведення референдуму і хтось за когось там буде голосувати.

Але я можу собі уявити, що це буде за шоу і як це буде відбуватися. Знову пройдуть автоматники по хатах і не буде там можливості людям зробити волевиявлення і потім вони намалюють будь-які результати, які їм потрібні".

Деталі: Соболевський також має сумніви, що до партії "Єдина Росія" вступили більше тисячі жителів Херсонської області.

"Я все-таки сподіваюся, що у нас значно менша кількість колаборантів які там зрадили, які могли б теоретично піти та вступити до цієї "Єдиної Росії". Тому є великі сумніви стосовно цієї цифри", – сказав чиновник.

"Я можу сказати, що в нас вони казали в Херсоні на кожному кроці, що "Росія тут назавжди", ми бачимо чим все закінчується. Це тільки питання часу – звільнення всіх наших територій і звільнення всіх наших людей", – додав Соболевський.