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У Білорусь на навчання прибула нова партія російських солдатів

Середа, 8 березня 2023, 15:26
У Білорусь на навчання прибула нова партія російських солдатів
БІЛОРУСЬКІ ТА РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО GETTY IMAGES

7 березня на залізничні станції "Осиповичі-1" в Могильовській області та "Полонка" в Брестській області прибули два ешелони з технікою і контингентом збройних сил РФ. Йдеться про ротацію.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Повідомляють, що перший ешелон відправили 6 березня зі станції Бекасово-Сортувальне (Московська область), у ньому перебувало 47 вагонів – 5 пасажирських з особовим складом приблизно 250 осіб, 3 криті вагони зі спорядженням і 39 вагонів-платформ із військовою технікою.

Ешелон прибув в Осиповичі 7 березня, серед техніки було близько 18 одиниць 152-мм гаубиць "Мста-Б".

Другий ешелон 6 березня виїхав зі станції В'язма (Смоленська область), у складі перебувало 49 вагонів – 4 пасажирських з особовим складом приблизно 200 осіб, 5 критих вагонів зі спорядженням і 40 вагонів-платформ із колісною і гусеничною військовою технікою.

Цей ешелон прибув на станцію "Полонка" 7 березня. Крім Осиповичів і Полонки, також станцією призначення ешелонів з РФ є Вітебськ.

У підсумку, повідомляє "Беларускі Гаюн", йдеться про ротацію військового контингенту ЗС РФ, який навчався на білоруських полігонах і з 25 лютого почав залишати країну разом зі своєю технікою. На заміну їм у Білорусь прибувають нові солдати РФ, які, найімовірніше, також дислокуватимуться на білоруських полігонах.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом до Білорусі прибуло:

  • Техніка - щонайменше 79 одиниць (уточнюється);
  • Особовий склад - щонайменше 450 осіб.

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