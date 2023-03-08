Гутерреш: Кінцева мета – справедливий мир в Україні згідно зі Статутом ООН

Кінцевою метою Організації Об'єднаних Націй у контексті розв'язаної Росією війни проти України є досягнення справедливого миру згідно зі Статутом ООН та міжнародним правом.

Джерело: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у Києві під час спілкування зі ЗМІ разом із президентом Володимиром Зеленським, "Укрінформ"

Пряма мова Гуттереша: "Позиція ООН абсолютно чітка: російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права. Суверенітет, незалежність, єдність та територіальна цілісність України мають бути збережені згідно з міжнародно визнаними кордонами України.

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Наша кінцева мета також зрозуміла – справедливий мир згідно зі Статутом ООН та міжнародним правом і резолюцією Генасамблеї з нагоди річниці початку війни".

Деталі: Гуттереш додав, що поки цього не досягнуто, ООН продовжить працювати задля полегшення страждань людей в Україні та мінімізації глобальних наслідків війни.

Генсек ООН також висловив солідарність із постраждалими від війни – тими, хто втратив близьких, був змушений тікати від російської агресії, тими, хто втратив життя.

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"Ми маємо забезпечити ефективну відповідальність стосовно цього", – наголосив Гуттереш..

Цьому передувало: 23 лютого надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила резолюцію "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні". "За" проголосувала 141 держава, "проти" – 7, утрималися – 32.