Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек ООН про відео з розстрілом українського військового: Cтрашні кадри

Станіслав ПогоріловСереда, 8 березня 2023, 16:22
Генсек ООН про відео з розстрілом українського військового: Cтрашні кадри
Антоніо Гутерреш, фото: Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш 8 березня прокоментував відео з розстрілом беззбройного українського військового відразу після його слів "Слава Україні!".

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Гутерреша: "Страшні кадри, на яких українського військовослужбовця було, очевидно, вбито, - ще одне нагадування про те, що законів ведення війни необхідно дотримуватися".

Деталі: Зеленський зустрівся сьогодні у Києві з генсеком ООН, який прибув до України з офіційним візитом.

Передісторія:

  • 6 березня в мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні миті свого життя український полонений промовив "Слава Україні!", судячи з відео.
  • Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата.
  • Український омбудсмен Дмитро Лубінець назвав "черговим воєнним злочином Росії" розстріл українського військового
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду розслідувати обставини розстрілу українського військовополоненого, про що стало відомо в понеділок.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з розстрілом окупантами українського військового, який сказав "Слава Україні".
  • У соцмережах з'явилося кілька припущень щодо імені загиблого. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дочекатись офіційного підтвердження особи українського військового, відео з розстрілом якого було оприлюднено напередодні.
  • Речник державного департаменту США Нед Прайс заявив, що відомству відомо про відео із розстрілом військовополоненого українця, як вважається, російськими військовими, й засудив їх.
  • Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що наразі здійснюються заходи з пошуку винних у розстрілі беззбройного українського солдата 

Теми: ООНполоненівійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Федерації фехтування України відреагували на повернення в спорт росіян

США мають розвіддані про причетність Росії до намірів повалити владу в Молдові

Auchan подвоює присутність у Росії, відкриваючи нову мережу магазинів

Заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір із монастирем УПЦ МП 

відеоНардепа від ОПЗЖ підозрюють у спробі заволодіти 8 га землі в Києві

Китай відправляв Росії деталі для вертольотів попри санкції – CNN

Усі новини...
ООН
Гутерреш: Кінцева мета – справедливий мир в Україні згідно зі Статутом ООН
Зеленський: Спільна політика України й ООН – продовжити "зернову угоду"
Зеленський зустрівся з генсеком ООН
Останні новини
22:09
У Японії вченим вдалося вивести потомство від одностатевих мишей: що змінить це відкриття
22:07
УПЦ МП має залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври – Ткаченко
22:01
Прем’єрка Фінляндії вважає, що країна могла би розглянути передачу Україні своїх старіших літаків
22:00
Німецька залізниця перестала возити гуманітарну допомогу в Україну безкоштовно – ЗМІ
21:58
Економічні новини 10 березня: Auchan подвоює присутність у РФ, тарифи на воду можуть підвищити
21:46
УПЦ МП про її виселення з Лаври: Як за радянської влади
21:36
відеоЗеленський подякував бійцям "Шамана" і "гармашам" 44-ї бригади
21:01
Україна почала обговорювати з Норвегією навчання пілотів – Зеленський
20:52
Вучич припустив, що сербська зброя могла опинитися в Україні: "Нам треба якось годувати людей"
20:50
Silicon Valley Bank став найбільшим банкрутом у США за останні 10 років
Усі новини...