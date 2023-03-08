Генсек ООН про відео з розстрілом українського військового: Cтрашні кадри

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш 8 березня прокоментував відео з розстрілом беззбройного українського військового відразу після його слів "Слава Україні!".

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Гутерреша: "Страшні кадри, на яких українського військовослужбовця було, очевидно, вбито, - ще одне нагадування про те, що законів ведення війни необхідно дотримуватися".

Деталі: Зеленський зустрівся сьогодні у Києві з генсеком ООН, який прибув до України з офіційним візитом.

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