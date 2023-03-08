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У центрі Тбілісі на акції протесту лунає гімн України

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 18:28
У центрі Тбілісі на акції протесту лунає гімн України
фото: სტუდია მონიტორი

У Тбілісі біля парламенту Грузії, де збираються учасники нового протесту проти законів про "іноземних агентів", лунає гімн України.

Відео опублікував на своїй сторінці у Facebook грузинський політолог Гела Васадзе, пише "Європейська правда".

"А на Руставелі звучить гімн України. Віримо в ЗСУ і слава Україні!", - написав Васадзе.

"Народ прийшов на Руставелі з масками і пляшечками води, тобто готовим до розгону. Але знаєте, що ніякого розгону сьогодні не буде. Не буде не тому, що сьогодні людей буде більше, набагато більше. Не буде тому що сьогодні вони вже не зважаться ні на які провокації", - додав він.

У середу ввечері приходити до парламенту закликали лідери опозиції. Сюди ж пролягає маршрут маршу студентів із гаслом "Ні російському закону". Також туди планують прийти учасники Маршу за права жінок, які почали демонстрацію з площі Першої республіки.

Нагадаємо, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу.

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Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 осіб.

Євросоюз попередив Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення закону, а в США натякнули на можливі санкції проти Грузії.

Детально про ці події - у статті "ЄвроПравди" Бій за європейське майбутнє: як дії влади поставили Грузію на поріг революції.

Теми: ГрузіяУкраїнавійна
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