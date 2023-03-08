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"Вовки Да Вінчі" підписують снаряди "Герою слава" і б'ють ними по ворогу під Бахмутом

Євген КізіловСереда, 8 березня 2023, 19:02
Вовки Да Вінчі підписують снаряди Герою слава і б'ють ними по ворогу під Бахмутом
фото "вовків да вінчі"

Бійці батальйону "Вовки Да Вінчі", чий командир Герой України Дмитро Коцюбайло днями загинув під Бахмутом, пишуть на снарядах "Герою слава".

Джерело: батальйон у Facebook

Деталі: На фото, що їх публікує відомство, видно, як перед обстрілом ворога "вовки Да Вінчі" роблять відповідні написи на снарядах.

Дослівно у повідомленні: "За Комбата, за націю, за перемогу!"

"Вовки Да Вінчі" артилерійським вогнем перегризають горлянки ворожій наволочі на підступах до Бахмута за свого вожака. Ніхто не втече від праведної помсти.

Слава Україні!"

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Днями у бою під Бахмутом Донецької області загинув доброволець ДУК "Правий сектор" Герой України Дмитро Коцюбайло, відомий за позивним "Да Вінчі".
  • Героя поховають у Києві 10 березня.

Теми: війнажертвиЗбройні силиБахмут
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