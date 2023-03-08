"Вовки Да Вінчі" підписують снаряди "Герою слава" і б'ють ними по ворогу під Бахмутом

Бійці батальйону "Вовки Да Вінчі", чий командир Герой України Дмитро Коцюбайло днями загинув під Бахмутом, пишуть на снарядах "Герою слава".

Джерело: батальйон у Facebook

Деталі: На фото, що їх публікує відомство, видно, як перед обстрілом ворога "вовки Да Вінчі" роблять відповідні написи на снарядах.

Дослівно у повідомленні: "За Комбата, за націю, за перемогу!"

"Вовки Да Вінчі" артилерійським вогнем перегризають горлянки ворожій наволочі на підступах до Бахмута за свого вожака. Ніхто не втече від праведної помсти.

Слава Україні!"

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