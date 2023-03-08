"Вовки Да Вінчі" підписують снаряди "Герою слава" і б'ють ними по ворогу під Бахмутом
Середа, 8 березня 2023, 19:02
Бійці батальйону "Вовки Да Вінчі", чий командир Герой України Дмитро Коцюбайло днями загинув під Бахмутом, пишуть на снарядах "Герою слава".
Джерело: батальйон у Facebook
Деталі: На фото, що їх публікує відомство, видно, як перед обстрілом ворога "вовки Да Вінчі" роблять відповідні написи на снарядах.
Дослівно у повідомленні: "За Комбата, за націю, за перемогу!"
"Вовки Да Вінчі" артилерійським вогнем перегризають горлянки ворожій наволочі на підступах до Бахмута за свого вожака. Ніхто не втече від праведної помсти.
Слава Україні!"
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Що передувало:
- Днями у бою під Бахмутом Донецької області загинув доброволець ДУК "Правий сектор" Герой України Дмитро Коцюбайло, відомий за позивним "Да Вінчі".
- Героя поховають у Києві 10 березня.