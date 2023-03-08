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Президент Польщі: навчання українських пілотів на F-16 цілком необхідне

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 19:44

Президент Польщі Анджей Дуда в середу висловив підтримку завчасній підготовці українських пілотів на західних винищувачах.

Про це, як пише "Європейська правда", Дуда сказав в інтерв’ю CNN.

Президент Польщі висловив упевненість у тому, що українські Збройні Сили прагнутимуть бути "на рівні стандартів НАТО" і тому захочуть використовувати винищувачі F-16.

"Навчання України пілотів є важливим і цілком необхідним", – підкреслив він.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що у Сполучених Штатах уже перебувають два українських пілоти з метою оцінки їхніх навичок, і, за даними CNN, до них можуть долучитись ще десять.

У Повітряних силах підтвердили, що США аналізують готовність двох українських льотчиків та їхній бойовий досвід для того, щоб концептуально зрозуміти, скільки часу знадобиться для потенційного майбутнього навчання пілотів "на тому типі літака, який буде визначено і який буде оголошено".

Україна наполягає на тому, щоб США надали їй винищувачі, а українські високопосадовці останніми днями активізували свою публічну лобістську кампанію.

ВІДЕО ДНЯ

У лютому президент США Джо Байден сказав, що Україні "зараз не потрібні F-16", незважаючи на неодноразові публічні прохання українських офіційних осіб і посилення тиску з боку республіканців у Конгресі.

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