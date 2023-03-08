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У Кремінній окупанти виселяють людей з власних домівок – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 8 березня 2023, 19:10
У Кремінній окупанти виселяють людей з власних домівок – Генштаб

У тимчасово окупованній Кремінній збільшилась кількість випадків виселення місцевих жителів з власних приватних будинків представниками місцевої так званої "влади". 

Джерело: Генштаб 

Дослівно: "В населеному пункті Кремінна Луганської області фіксується різке збільшення випадків виселення місцевих жителів з власних приватних будинків представниками місцевої окупаційної так званої "влади" за підтримки загарбників-військовослужбовців для додаткового розміщення новоприбулих представників збройних сил РФ".

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Деталі: Також відзначається різке зростання рівня невдоволення діями керівного складу серед мобілізованих до збройних сил РФ.

Повідомляється, що основною причиною невдоволення є збільшення кількості фактів використання в якості штурмовиків тих окупантів, які проходили попередню підготовку для проходження служби в лавах підрозділів забезпечення та не мають бойового досвіду.

Це призводить до різкого збільшення кількості втрат, а "тиловики" не згодні йти на смерть.

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Теми: Генштабокупація
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