Зеленський підтримав протести в Грузії: Хочемо, щоб ви були у ЄС
Середа, 8 березня 2023, 21:05
Президент Володимир Зеленський висловив солідарність із протестувальниками у Грузії і запевнив, що Україна бажає бачити Грузію членом ЄС.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Я хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії.
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Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху.
Ми хочемо бути у Євросоюзі – і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була у Євросоюзі, і я впевнений – буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений – буде. На це заслуговують усі вільні народи Європи".
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 осіб.
- Опозиція після цього пообіцяла перейти до щоденних протестів "до перемоги". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників.
- 8 березня у Тбілісі під парламентом зібрався новий великий мітинг, на ньому увімкнули гімн України.