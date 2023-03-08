Зеленський провів нараду із військовими і розвідкою: говорили про майбутню битву

Президент Володимир Зеленський провів нараду із військовими і розвідкою, де обговорювали фронт і майбутню битву за Донбас та всю окуповану територію.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Провів нараду з військовими, розвідкою. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут і увесь Донбас. Це перший пріоритет.

Робимо все для того, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання – на успіх України в битві за всю тимчасово окуповану територію нашої держави".

Деталі: Зеленський подякував "кожному воїну, всім, хто захищає позиції, усім, хто відбиває штурми, усім, хто допомагає своїм вогнем тим, хто поруч із ним веде бій".