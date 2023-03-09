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США закликали владу і опозицію Грузію уникати насильства

Ольга Глущенко Четвер, 9 березня 2023, 04:11
США закликали владу і опозицію Грузію уникати насильства
НЕД ПРАЙС, ФОТО: GETTY IMAGES

Штати закликали владу Грузії поважати свободу мирних зібрань, а також звернулися до всіх сторін, аби ті утрималися від ескалації та насильства під час протестів.

Джерело: речник Держдепартаменту Нед Прайс, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми закликаємо уряд Грузії поважати свободу мирних зібрань і мирних протестів.

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Деталі: Ми закликаємо всі сторони проявляти стриманість та уникати будь-якої ескалації чи насильницьких дій, поважати верховенство права та демократичні цінності Грузії".

Він зазначив, що у Вашингтоні стурбовані законопроєктами про "іноземних агентів", які розглядаються грузинським парламентом.

Якщо вони будуть реалізовані, це змусить замовкнути незалежні голоси громадян Грузії, відданих справі побудови кращого майбутнього, підкреслив речник Держдепартаменту.

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"Ми вважаємо, що реалізація цих законів зашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами та поставить під загрозу євроатлантичне майбутнє країни", - вказав Прайс.

Як відомо, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 осіб.

Опозиція після цього пообіцяла перейти до щоденних протестів "до перемоги". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників.

8 березня у Тбілісі під парламентом зібрався новий великий мітинг. Його учасники вирішили взяти в облогу будівлю парламенту, у відповідь правоохоронці застосували водомети й сльозогінний газ.

Детально про ці події - у статті "ЄвроПравди" Бій за європейське майбутнє: як дії влади поставили Грузію на поріг революції. А позицію редакторів "ЄвроПравди" щодо того, як далі діяти Україні у відносинах з Грузією на тлі останніх подій, читайте у статті: До біса дипломатію?

Теми: Грузіяакції
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