США закликали владу і опозицію Грузію уникати насильства

Штати закликали владу Грузії поважати свободу мирних зібрань, а також звернулися до всіх сторін, аби ті утрималися від ескалації та насильства під час протестів.

Джерело: речник Держдепартаменту Нед Прайс, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми закликаємо уряд Грузії поважати свободу мирних зібрань і мирних протестів.

Деталі: Ми закликаємо всі сторони проявляти стриманість та уникати будь-якої ескалації чи насильницьких дій, поважати верховенство права та демократичні цінності Грузії".

Він зазначив, що у Вашингтоні стурбовані законопроєктами про "іноземних агентів", які розглядаються грузинським парламентом.

Якщо вони будуть реалізовані, це змусить замовкнути незалежні голоси громадян Грузії, відданих справі побудови кращого майбутнього, підкреслив речник Держдепартаменту.

"Ми вважаємо, що реалізація цих законів зашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами та поставить під загрозу євроатлантичне майбутнє країни", - вказав Прайс.

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Як відомо, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 осіб.

Опозиція після цього пообіцяла перейти до щоденних протестів "до перемоги". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників.

8 березня у Тбілісі під парламентом зібрався новий великий мітинг. Його учасники вирішили взяти в облогу будівлю парламенту, у відповідь правоохоронці застосували водомети й сльозогінний газ.

Детально про ці події - у статті "ЄвроПравди" Бій за європейське майбутнє: як дії влади поставили Грузію на поріг революції. А позицію редакторів "ЄвроПравди" щодо того, як далі діяти Україні у відносинах з Грузією на тлі останніх подій, читайте у статті: До біса дипломатію?