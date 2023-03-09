Сили оборони відбили понад 110 ворожих атак – зведення

За минулу добу українські захисники відбили понад 110 атак росіян, а також вдарили по 13 зосередженнях ворога.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби наші воїни відбили на них понад 110 атак".

"Інформацію про нічний ракетний обстріл буде оприлюднено дещо згодом".

Деталі: Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави.

Протягом попередньої доби противник завдав 25 авіаційних, 2 ракетних удари, а також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог обстріляв райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Харківка та Атинське Сумської області та Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна і Голубівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Спірне та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них - Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Першотравневе, Піщане та Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка - Луганської, а також Новоселівка, Колодязі, Діброва, Берестове, Ямпіль, Сіверськ, Роздолівка та Ягідне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії в напрямку міста Бахмут. Українсьеі захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Олександро-Шультине. Ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба, Нью-Йорк та Північне Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Новомихайлівка, Мар’їнка та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них - Олександропіль, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Причістівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Зокрема, це – Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Кам’янське, Темирівка, Ольгівське, Червоне, Староукраїнка, Чарівне і Новоандріївка на Запоріжжі, а також Зміївка, Веселе, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Понятівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Качкарівка, Червоний Маяк, Тягинка, Токарівка і Федорівка Херсонської області.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

А ракетники і артилеристи ЗСУ уразили 2 райони зосередження особового складу та завдали вогневого ураження по командному пункту одного з підрозділів армії РФ.