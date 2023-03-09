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Міністр оборони Литви: Ми повинні прискорити доставку зброї та боєприпасів в Україну

Четвер, 9 березня 2023, 08:17

На неформальній зустрічі міністрів оборони Європейського союзу (ЄС), яка відбулася в середу, Литва рішуче закликала ЄС прискорити зусилля зі спільної закупівлі додаткових 155-мм артилерійських боєприпасів для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Ми повинні зробити свій внесок у зусилля міжнародної коаліції і терміново забезпечити Україну необхідними боєприпасами. Ми повинні прискорити доставку зброї та боєприпасів в Україну і виділити додаткові кошти на закупівлю 155-мм боєприпасів. Розмір замовлення має відповідати потребам України. Додаткові кошти ми повинні виділити ще у 2023 році", – сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Міністр оборони України Олексій Резніков, який брав участь у зустрічі, підтвердив, що доставка нових боєприпасів в Україну – одна з найважливіших потреб на фронті.

Міністри домовилися про три найважливіші цілі закупівлі боєприпасів: якнайшвидше надати Україні необхідну підтримку, відновити військові запаси країн-членів ЄС, які наразі скорочуються через підтримку України, і сприяти європейській оборонній промисловості.

За первинними оцінками, 15 промислових компаній, що працюють в 11 державах-членах, виробляють боєприпаси необхідного калібру і можуть бути частиною цих зусиль.

За даними ЗМІ, майже всі країни Європейського Союзу погодили розроблений у Брюсселі план швидкого забезпечення України дефіцитними артилерійськими боєприпасами.

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Теми: Литвадопомога Українізброя
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