Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники вже знищили понад 156 тисяч окупантів

Ірина БалачукЧетвер, 9 березня 2023, 09:05
Захисники вже знищили понад 156 тисяч окупантів
Українські танкісти. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 156 тисяч солдатів, 3 441 танк, 6 736 ББМ та 2 465 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 156 120 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 441 (+5) од,
  • бойових броньованих машин –  6 736 (+13) од,
  • артилерійських систем – 2 465 (+2) од,
  • РСЗВ – 488 (+0) од,
  • засобів ППО – 254 (+1) од,
  • літаків – 303 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+0) од,
  • крилатих ракет – 873 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 331 (+1) од,
  • спеціальної техніки – 237 (+1) од.

Дані уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПерші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

Падіння ВВП у 4 кварталі минулого року перевищило 31% – Держстат

Кабмін пропонує збільшити видатки держбюджету на понад пів трильйона: кошти спрямують на оборону

відеоЧенці УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври

Міжнародний суд відкриє проти Росії дві справи про воєнні злочини

Арахамія відповів прем’єру Грузії натяками про публікацію транзакцій з банківських рахунків

Усі новини...
Росія
Британія: поки А-50 на ремонті, РФ у Білорусі буде покладатись на наземний супровід винищувачів
На Дніпропетровщині через ворожу атаку є загиблий і поранені
В артилерійських підрозділах армії РФ слід очікувати дефіцит боєприпасів – штаб
Останні новини
20:48
Україна торік стала третім імпортером зброї в світі, Росія - скорочує експорт - SIPRI
20:45
Глава Міноборони Італії звинуватив групу "Вагнера" розпалюванні міграційної кризи
20:38
В МЗС визначилися з послами України в Китаї, Індії та Бразилії
20:37
Українські військові в Німеччині завершили навчання на танку Leopard 2
20:35
МОН припинило співпрацю з Parimatch
20:35
Позиція РФ щодо 60-денного продовження "зернового коридору" суперечить угоді - Кубраков
20:27
Президент Чехії: вступ України в ЄС не буде таким суперечливим, як у НАТО
20:23
Ексочільника ДПЗКУ екстрадували до України
20:09
В МЗС визнали кадровий голод і створюють систему добору послів "з-поза системи"
20:01
Піротехніки та цивільний підірвались на боєприпасах РФ на Херсонщині: є загиблий
Усі новини...