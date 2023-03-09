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Захисники вже знищили понад 156 тисяч окупантів

Ірина БалачукЧетвер, 9 березня 2023, 08:05
Захисники вже знищили понад 156 тисяч окупантів
Українські танкісти. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 156 тисяч солдатів, 3 441 танк, 6 736 ББМ та 2 465 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 156 120 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 441 (+5) од,
  • бойових броньованих машин –  6 736 (+13) од,
  • артилерійських систем – 2 465 (+2) од,
  • РСЗВ – 488 (+0) од,
  • засобів ППО – 254 (+1) од,
  • літаків – 303 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+0) од,
  • крилатих ракет – 873 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 331 (+1) од,
  • спеціальної техніки – 237 (+1) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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