Захисники вже знищили понад 156 тисяч окупантів
Четвер, 9 березня 2023, 08:05
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 156 тисяч солдатів, 3 441 танк, 6 736 ББМ та 2 465 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 156 120 (+590) осіб ліквідовано,
- танків – 3 441 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 6 736 (+13) од,
- артилерійських систем – 2 465 (+2) од,
- РСЗВ – 488 (+0) од,
- засобів ППО – 254 (+1) од,
- літаків – 303 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+0) од,
- крилатих ракет – 873 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 331 (+1) од,
- спеціальної техніки – 237 (+1) од.
Дані уточнюються.