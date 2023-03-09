Захисники вже знищили понад 156 тисяч окупантів

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 156 тисяч солдатів, 3 441 танк, 6 736 ББМ та 2 465 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 156 120 (+590) осіб ліквідовано,

танків – 3 441 (+5) од,

бойових броньованих машин – 6 736 (+13) од,

артилерійських систем – 2 465 (+2) од,

РСЗВ – 488 (+0) од,

засобів ППО – 254 (+1) од,

літаків – 303 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+0) од,

крилатих ракет – 873 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 331 (+1) од,

спеціальної техніки – 237 (+1) од.

Дані уточнюються.