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Британія: поки А-50 на ремонті, РФ у Білорусі буде покладатись на наземний супровід винищувачів

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 08:37
Британія: поки А-50 на ремонті, РФ у Білорусі буде покладатись на наземний супровід винищувачів
А-50. Фото з Telegram "Беларускі Гаюн"

Після переміщення на ремонт радіолокаційного літака А-50, пошкодженого на аеродромі в Мачулищах, існує реальна можливість того, що спільна російсько-білоруська повітряна діяльність тепер буде змушена покладатися на наземне управління та супровід винищувачів.

Про це йдеться у новому розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер, пише "Європейська правда".

7 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що один із невеликого парку російських літаків раннього попередження та управління А-50, розміщених у Білорусі, було пошкоджено, нагадує розвідка.

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Майже напевно літак був атакований невеликою авіаційною системою без екіпажу, підкреслюють у відомстві.

Літак А-50, найімовірніше, зараз переведений на ремонтну базу в Таганрозі в Росії. За повідомленнями, транзитний політ проходив на меншій ніж зазвичай висоті, ймовірно, через пошкодження герметичної кабіни.

А-50, ймовірно, забезпечував ситуаційну обізнаність для винищувача МіГ-31К, модифікованого для запуску балістичної ракети повітряного старту "Кинджал", яку Росія розглядає як ключовий стратегічний потенціал, йдеться у зведенні.

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Модифікація передбачає видалення внутрішнього радару з літака для збалансування планера, що робить пілотів залежними від зовнішніх джерел ситуаційної обізнаності, таких як A-50

Як підкреслюють у британському Міноборони, існує реальна можливість того, що спільна російсько-білоруська повітряна діяльність тепер буде змушена покладатися на наземне управління та супровід винищувачів, доки не буде розгорнутий ще один A-50.

Раніше британські розвідники наголошували, що втрата російського літака А-50 в Мачулищах ще більше обмежить повітряні операції РФ.

Нагадаємо, Лукашенко звинувачував у "диверсії" на аеродромі "Мачулищі" Україну. Міністерство закордонних справ відкинуло його звинувачення.

Теми: РосіяБілорусьвійнаавіа
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