Зеленський про ракетну атаку росіян: Все, на що вони здатні – тероризувати мирне населення

Президент Володимир Зеленський прокоментував масовану ракетну атаку росіян, вказавши, що окупанти намагаються повернутись до своєї жалюгідної тактики терору мирного населення.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки".

Деталі: Президент зазначив, що ворог випустив 81 ракету, "намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики".

"Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине", - підкреслив він.

Зеленський підкреслив, що наразі всі служби працюють, триває відновлення роботи енергосистеми. Застосовувались обмеження у всіх регіонах.

Він також висловив співчуття рідним та близьким постраждалих та загиблих. Крім того, подякував "вартовим нашого неба і всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів".

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Пізніше Зеленський повідомив, що він провів нараду щодо обстрілу інфраструктури за участю РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпрому, Генштабу, ГУР, СЗРУ та відповідних представників уряду.

Що було раніше: Вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.