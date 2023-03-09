Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про ракетну атаку росіян: Все, на що вони здатні – тероризувати мирне населення

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 березня 2023, 09:22
Зеленський про ракетну атаку росіян: Все, на що вони здатні – тероризувати мирне населення
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський прокоментував масовану ракетну атаку росіян, вказавши, що окупанти намагаються повернутись до своєї жалюгідної тактики терору мирного населення.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки".

Реклама:

Деталі: Президент зазначив, що ворог випустив 81 ракету, "намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики".

"Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине", - підкреслив він.

Зеленський підкреслив, що наразі всі служби працюють, триває відновлення роботи енергосистеми. Застосовувались обмеження у всіх регіонах.

ВІДЕО ДНЯ

Він також висловив співчуття рідним та близьким постраждалих та загиблих. Крім того, подякував "вартовим нашого неба і всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів".

Пізніше Зеленський повідомив, що він провів нараду щодо обстрілу інфраструктури за участю РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпрому, Генштабу, ГУР, СЗРУ та відповідних представників уряду.

Що було раніше: Вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.

Теми: Зеленськийракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
Усі новини...
Реклама: