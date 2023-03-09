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У Білорусі зафіксували активність вертольотів ПКС Росії

Олена РощінаЧетвер, 9 березня 2023, 12:39

Із ранку 9 березня в Білорусі фіксується активність вертольотів Повітряно-космічних сил Російської Федерації.

Джерело: Беларускі Гаюн / Belarusian Hajun project

Деталі: За даними "Беларускі Гаюн", починаючи з 09:39 з аеродрому "Мачулищі" почали злітати вертольоти Мі-24 і Мі-8 ПКС РФ. 

5 вертольотів ВКС РФ (4 Мі-24 і 1 Мі-8), які вилетіли з Мачулищ, приземлилися на аеродром "Лунинець", ще один вертоліт Мі-8 вирушив на полігон "Лепельський". 

Дослівно: "Поки що зарано говорити про передислокацію групи вертольотів ПКС РФ ближче до кордону з Україною, цілком можливо, що йдеться про тренувальний політ із посадкою на інший аеродром. Продовжуємо стежити за ситуацією".

Оновлено: Пізніше усі 5 гелікоптерів ПКС РФ (4 Мі-24 і 1 Мі-8) повернулися з аеродрому "Лунинець" на аеродром "Мачулищі", де приземлилися в проміжку 12:25-12:35.

 

Судячи з усього, йшлося про тренувальний політ із посадкою на інший аеродром.

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Теми: БілорусьРосіявійна
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