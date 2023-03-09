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Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції проти атомної енергетики РФ – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 13:15

Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції Євросоюзу проти сектора російської атомної енергетики, в тому числі проти "Росатома".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє агенція PAP.

"Найбільшим адвокатом співпраці у сфері атомної енергетики з Росатомом є Франція. Найголоснішою є Угорщина, яка посилається на національну безпеку, як тільки заходить мова про можливі санкції проти Росатому. Болгарія також заявляє, що побоюється за безпеку постачання" - повідомило одне з джерел в ЄС.

До Брюсселя також надходить інформація, що Росатом у зв’язку з тим, що його не включили до десятого пакета санкцій ЄС, відчув себе захищеним і почав розширювати свою діяльність на інші сектори.

"Українська сторона просить ЄС порушити питання ядерного палива, стверджуючи, що Росатом свідомий того, що має в Євросоюзі захисну парасольку і все, що його стосується, вилучене з санкційної загрози. Українська сторона також інформує, що Росатом став проявляти активність, не пов’язану прямо з атомною енергетикою" - повідомило високопоставлене джерело в ЄС.

Постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садош заявив, що Варшава наполягає на санкціях проти російської атомної енергетики.

"Це один з польських постулатів. Ми працюємо над цим у тісній співпраці з українською стороною. Ми також звертаємо увагу на те, що Росатом починає використовувати свій своєрідний імунітет, розширюючи діяльність на інші сфери" - сказав він.

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Франція заявляла раніше, що її АЕС використовують російське ядерне паливо. В Угорщині Росатом будує два нові енергоблоки АЕС "Пакш".

Як відомо, Угорщина продовжує з "Росатомом" будівництво нових енергоблоків своєї АЕС "Пакш". Наприкінці січні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики.

Україна з частиною партнерів просуває у ЄС ідею санкції проти російського "Росатому" як компанії, яка де-факто бере участь в агресії, та сподівається для початку добитися персональних санкцій проти окремих посадовців. 

Теми: санкціїФранціяБолгаріяУгорщина
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