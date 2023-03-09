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Білоруський регіон підписав угоду з Кримом, який Мінськ не визнає російським

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 13:07
Білоруський регіон підписав угоду з Кримом, який Мінськ не визнає російським
Фото: Витебский облисполком

Голова виконавчого комітету Вітебської області Білорусі Александр Суботін підписав угоду про співпрацю з владою окупованого Криму, який офіційний Мінськ визнає територією України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Зеркало".

У Вітебському облвиконкомі розповіли, що відповідні документи Суботін підписав під час робочого візиту до Москви.

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"Сторони домовилися про створення робочих органів за лінією виконавчої влади, також було погоджено підготовку плану реалізації Угоди на 2023-2025 роки", – ідеться в повідомленні облвиконкому.

Окупаційна "влада" Криму заявила, що угода передбачає торговельно-економічне співробітництво з Вітебською областю, а також запросила білоруські підприємства до роботи на анексованому півострові.

Як нагадує "Зеркало", ще у травні 2022 року голова Вітебського облвиконкому заявляв про готовність "відновлювати повномасштабне співробітництво з Кримом за всіма напрямами з урахуванням зв'язків, які історично склалися, а також нових можливостей, що відкриваються на сучасному етапі розвитку регіонів".

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Білоруська влада офіційно не визнавала Криму російським, але з її боку кілька разів лунали заяви про "фактичне" визнання.

"Крим де-факто – це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським", – казав білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко у листопаді 2021 року, додавши, що має цілковите право на відвідування Криму.

У липні 2022-го, вже після початку повномасштабної війни РФ проти України, Лукашенко заявив, що він де-факто й так визнав утворення "ЛНР" і "ДНР", а також анексію Криму Росією і в разі необхідності видасть відповідний указ.

Теми: БілорусьКримокупація
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