Білоруський регіон підписав угоду з Кримом, який Мінськ не визнає російським

Голова виконавчого комітету Вітебської області Білорусі Александр Суботін підписав угоду про співпрацю з владою окупованого Криму, який офіційний Мінськ визнає територією України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Зеркало".

У Вітебському облвиконкомі розповіли, що відповідні документи Суботін підписав під час робочого візиту до Москви.

"Сторони домовилися про створення робочих органів за лінією виконавчої влади, також було погоджено підготовку плану реалізації Угоди на 2023-2025 роки", – ідеться в повідомленні облвиконкому.

Окупаційна "влада" Криму заявила, що угода передбачає торговельно-економічне співробітництво з Вітебською областю, а також запросила білоруські підприємства до роботи на анексованому півострові.

Як нагадує "Зеркало", ще у травні 2022 року голова Вітебського облвиконкому заявляв про готовність "відновлювати повномасштабне співробітництво з Кримом за всіма напрямами з урахуванням зв'язків, які історично склалися, а також нових можливостей, що відкриваються на сучасному етапі розвитку регіонів".

Білоруська влада офіційно не визнавала Криму російським, але з її боку кілька разів лунали заяви про "фактичне" визнання.

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"Крим де-факто – це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським", – казав білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко у листопаді 2021 року, додавши, що має цілковите право на відвідування Криму.

У липні 2022-го, вже після початку повномасштабної війни РФ проти України, Лукашенко заявив, що він де-факто й так визнав утворення "ЛНР" і "ДНР", а також анексію Криму Росією і в разі необхідності видасть відповідний указ.