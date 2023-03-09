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10 млн гривень для ПАНів з Криму. Залишилося всього 1,5 млн до необхідної суми

Четвер, 9 березня 2023, 13:40
10 млн гривень для ПАНів з Криму. Залишилося всього 1,5 млн до необхідної суми

У березні 2014 року 10-та морська авіаційна бригада провела на аеродромі у селищі Новофедорівка Сакського району унікальну операцію. За наказом полковника Ігоря Бедзая, замкомандира бригади з льотної підготовки, підрозділ евакуював з уже осадженого Криму свою авіаційну техніку на миколаївський аеродром "Кульбакине". 

7 травня 2022 року полковник Бедзай, хоч і не мав за своєю посадою, вилетів на чергову складну пошуково-рятувальну операцію у районі гирла річки Дунай. Екіпаж офіцера виконав поставлену задачу, але в їхній Мі-14 поцілила російська керована ракета. Полковник і ще п’ятеро українських військових, які були на борту, загинули. 

10-ту морську авіаційну бригаду назвали на честь Героя України полковника Ігоря Бедзая. І тепер єдиний у своєму роді підрозділ ВМС України не тільки мріє повернутися у рідний Крим, а ще й кожною своєю операцією мститься ворогам за друга і командира. 

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Ми теж любимо Крим. І чекаємо, коли 10-та морська авіаційна бригада здійснить нову унікальну спецоперацію та поверне свою авіаційну техніку на аеродром у селищі Новофедорівка Сакського району.

Для наближення цього моменту спільно з Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та Українською правдою збираємо 10 000 000 гривень для передових авіаційних навідників (ПАНів) підрозділу.

Посилання на збір: savelife.in.ua.

ВІДЕО ДНЯ

Наша ціль — на 100% закрити їхню потребу у спеціалізованому транспорті, штатних засобах зв‘язку, дронах, Starlink і комплектах авіаційної гарнітури та перехідників до них. 

Це підсилить керованість морської авіаційної бригади і дозволить ПАНам у режимі реального часу коригувати вогонь власних вертольотчиків із землі, передавати командуванню необхідну інформацію та, у разі небезпеки, рятувати своїх.

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