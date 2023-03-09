В уряді Угорщини назвали умову візиту Орбана в Україну

Керівник офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш у четвер заявив, що візит Віктора Орбана в Україну залежить від вирішення суперечливих двосторонніх питань, зокрема мови навчання у школах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blikk.

"Існує низка питань з Києвом, які небезпідставно загострили відносини між двома країнами в останні роки. Якщо є якісь з них, які можна вирішити, це (візит) мало б сенс", – зазначив Гуйяш на пресконференції в четвер.

Він пояснив, що для Будапешта важливим є не "демонстративний характер" візиту Орбана в Україну, а те, що це дозволить вирішити проблемні двосторонні питання. Серед них він згадав навчання угорською мовою у школах.

"Коли країна перебуває у стані війни, потрібно чітко розставляти пріоритети, тому ми підтримуємо Україну фінансово і не вибачаємося, але у вересні навчання в школах розпочнеться із суворими обмеженнями на використання мови", – зазначив глава апарату Орбана.

Гуйяш наголосив, що зустріч Орбана із українським президентом Володимиром Зеленським "була б також в інтересах України, тому що ми вже давно блокуємо їхній діалог з НАТО, тому що вони нехтують правами людини і правом на вільне використання мов".

Віктор Орбан залишається одним із небагатьох лідерів держав ЄС, які не відвідали Київ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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У лютому прессекретар Орбана Берталан Хаваші підтвердив, що під час зустрічі в межах саміту Європейського Союзу в Брюсселі президент Володимир Зеленський запросив Орбана відвідати Україну. Згодом очільник угорського МЗС Петер Сійярто повідомив, що його відомство працює над підготовкою візиту Орбана.