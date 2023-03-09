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Прем'єр Британії їде до Макрона обговорити Україну, оборонну співпрацю та міграцію

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 17:47

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у п'ятницю відвідає Францію і проведе переговори з президентом Еммануелем Макроном з питань міграції та України.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

На переговорах у Парижі Сунак сподівається покласти край багаторічній напруженості між Британією та Францією в різних питаннях від міграції до рибальства.

Двосторонні зв'язки, які ослабли після того, як Британія проголосувала за вихід з Європейського Союзу в 2016 році, зміцнилися підтримкою України після вторгнення Росії, і зустріч розглядається як шанс поглибити відносини.

"Пріоритет цього саміту - возз'єднання", - сказав радник президента Франції.

У листопаді Британія і Франція підписали угоду на суму 72,2 мільйона євро, щоб активізувати зусилля з припинення небезпечних подорожей нелегальних мігрантів через Ла-Манш. Очікується, що це питання посяде важливе місце в порядку денному п'ятничної зустрічі.

На зустрічі також обговорюватимуть поглиблення оборонних зв'язків, зокрема шляхом спільного навчання українських військових, а також дві конкуруючі програми майбутніх винищувачів, FCAS і Tempest, які країни хочуть зробити сумісними.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні Макрон у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом обговорив продовження підтримки України. 

Теми: Велика БританіяМакрон
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