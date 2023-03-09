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МЗС ініціює санкції проти білоруського чиновника, який підписав "угоду про співпрацю" з Кримом

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 17:20

Міністерство закордонних справ України ініціює процедуру накладення санкцій на очільника виконавчого комітету Вітебської області Білорусі Александра Суботіна, який підписав "угоду про співпрацю" з анексованим Кримом.

Про це, як пише "Європейська правда", у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він наголосив, що "угода про співпрацю між Вітебською областю Білорусі та окупованим Кримом є нікчемною, оскільки вона укладена в порушення законодавства України".

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У результаті МЗС ініціює санкції проти Суботіна "як особи, яка створює загрозу національній безпеці України".

"Посольству України в Мінську також доручено направити ноту протесту в МЗС Білорусі", – додав Ніколенко.

Раніше в четвер стало відомо, що голова виконавчого комітету Вітебської області Білорусі Александр Суботін підписав угоду про співпрацю з владою анексованого Криму, який офіційний Мінськ визнає територією України.

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Білоруська влада офіційно не визнавала Криму російським, але з її боку кілька разів лунали заяви про "фактичне" визнання.

"Крим де-факто – це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським", – казав білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко у листопаді 2021 року, додавши, що має цілковите право на відвідування Криму.

У липні 2022-го, вже після початку повномасштабної війни РФ проти України, Лукашенко заявив, що він де-факто й так визнав утворення "ЛНР" і "ДНР", а також анексію Криму Росією і в разі необхідності видасть відповідний указ.

Теми: БілорусьКримсанкціїУкраїна
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