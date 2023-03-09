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У Грузії починається третій вечір масових протестів: вимагають відпустити затриманих

Четвер, 9 березня 2023, 17:26

На проспекті Руставелі у Тбілісі розпочався третій день масштабних демонстрацій проти скандального законопроєкту про "іноагентів"; тепер протестувальники додали вимогу відпустити усіх затриманих на акції. 

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

Офіційну частину акції почали з виконання гімну Грузії, України та Європейського Союзу.

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Серед протестувальників багато опозиційних політиків, активістів і членів громадських організацій, студентів. У довколишніх кварталах багато правоохоронців.

Тепер, коли влада пообіцяла у другому читанні "поховати" скандальний проєкт про "іноагентів", що наслідує російські практики, ключова вимога акції - відпустити тих, кого затримали на протестах 7-8 березня. 

В МВС Грузії раніше заявляли про затримання за ці дні 133 осіб, скількох з них досі утримують під вартою – точно не відомо.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що "відкликає" законопроєкт про "іноагентів".

Низка експертів і фахівців на це зауважили, що просто "відкликати" схвалений у першому читанні проєкт процедурно неможливо – лише через відхилення під час голосування у другому читанні.

У партії влади після цього пообіцяли, що у парламенті буде проведено відповідну процедуру.

Головний дипломат ЄС привітав ці наміри, зазначивши, що від Тбілісі чекатимуть конкретних кроків слідом за обіцянками. 

Тим часом в опозиції заявили, що збираються продовжувати протести і після обіцянок "поховати" скандальний проєкт - доки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".

Детально про те, як Грузія опинилась на порозі нової революції, дивіться у новому блозі ЄП: Важливе про причини та наслідки протестів у Тбілісі.

Читайте також: До біса дипломатію? Як має діяти Україна у відносинах з Грузією та її владою

Теми: Грузіямітинги
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