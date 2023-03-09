Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Зеленського чекають, що процедуру вступу України в НАТО схвалять на саміті в Вільнюсі

Четвер, 9 березня 2023, 17:28

В Офісі президента сподіваються на схвалення процедури вступу України в НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі в липні.

Про це заявив заступник глави ОП Андрій Сибіга, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди".

"Документ (який стосується України, - ред.) на саміті НАТО точно має бути схвалений. Нам потрібна відповідь на нашу заявку про вступ до НАТО. Тому цей документ має визначати для нас чітку дорогу до вступу, без додаткових процедурних кроків", - сказав Сибіга.

Реклама:

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті Альянсу в Вільнюсі.

Столтенберг висловив сподівання, що на саміті домовляться про нові кроки і заходи та про довгострокову підтримку України.

Читайте також - "Я не уявляю архітектури Європи, за якої Україна не буде членом НАТО". Інтерв’ю президента ЄНП

ВІДЕО ДНЯ

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Останні новини
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
Усі новини...
Реклама: