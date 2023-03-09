Росіяни не полишають спроб прорвати оборону на Лиманському напрямку і захопити Бахмут

Станом на вечір 9 березня російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут, прорвати оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках та ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут, з подальшим виходом на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках".

Деталі: Також противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області.

Протягом доби ворог здійснював мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів у Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону.

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На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії міста Бахмут. Захисники відбили численні атаки в районах Бахмута та Іванівського.

Біля Бахмута прикордонники знищили російський "Орлан-10". Ворожий дрон розвідував позиції українських захисників. Захисники приземлили його з ПЗРК.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник проводив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичних центри, 3 склади боєприпасів, станцію РЕБ та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Противник протягом доби здійснив пуск 84 ракет різного базування. 34 ракети було знищено нашими захисниками, ще 8 не досягли своїх цілей.

Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема, використав 8 БпЛА типу Шахед-136. Половину яких було збито.