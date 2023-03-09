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МВС Грузії заявляє, що відпустило частину затриманих на протестах

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 18:44

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що випустили з-під варти усіх протестувальників, яких затримали під парламентом 7 і 8 березня за адміністративними статтями. Є іще затримані не за цими статтями.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

"Усіх осіб, затриманих згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, звільнено. Частина затриманих постала перед судом, а решту відпустили згідно із завершенням терміну перебування у слідчому ізоляторі", - заявляє міністерство. 

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Одночасно із заяви МВС випливає, що згодом можливі нові арешти учасників протесту. 

"МВС продовжує розслідування у зв’язку з насильницькими подіями, що сталися 7-8 березня, згідно зі статтями 353 і 187 кримінального кодексу (пошкодження майна, напад на співробітників поліції)… Слідчі дії здійснюються з метою встановити, ідентифікувати й затримати осіб, які атакували правоохоронців і застосовували інші дії насильницького характеру під час акції протесту під парламентом", - йдеться у заяві. 

Раніше у відомстві повідомляли про 133 затриманих, з них більшість за адміністративними статтями - непокору поліції та "дрібне хуліганство". Як зауважує "Новости-Грузия", поки незрозуміло, чи заява МВС стосується і людей, які були затримані після опівночі 9 березня. Також точно не відома кільсть тих, кого затримали за статтями кримінального кодексу. 

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, у Грузії почався третій вечір масштабних демонстрацій проти скандального законопроєкту про "іноагентів"; тепер протестувальники додали вимогу відпустити усіх затриманих на акції. Головний протест проходить під парламентом у Тбілісі, також десятки людей зібралися у центрі Кутаїсі. 

Нагадаємо, після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що "відкликає" скандальний законопроєкт про "іноагентів".

Низка експертів і фахівців на це зауважили, що просто "відкликати" схвалений у першому читанні проєкт процедурно неможливо – лише через відхилення під час голосування у другому читанні. У партії влади після цього пообіцяли, що у парламенті буде проведено відповідну процедуру.

Головний дипломат ЄС привітав ці наміри, зазначивши, що від Тбілісі чекатимуть конкретних кроків слідом за обіцянками. 

Тим часом в опозиції заявили, що збираються продовжувати протести і після обіцянок "поховати" скандальний проєкт - доки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".

Детально про те, як Грузія опинилась на порозі нової революції, дивіться у новому блозі ЄП: Важливе про причини та наслідки протестів у Тбілісі.

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Теми: ГрузіямітингиМВС
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