У Гамбурзі сталася стрілянина, повідомляється про 6 загиблих
Четвер, 9 березня 2023, 23:56
У Гамбурзі в четвер ввечері сталася стрілянина в результаті якої загинули щонайменше шестеро людей.
Про це повідомляє Hamburger Morgenpost, пише "Європейська правда".
Стрілянина сталася в районі Альстердорф. За попередньою інформацією, є шість загиблих і багато поранених, деякі з них серйозно. На місце прибули кілька машин швидкої допомоги.
Близько 21:00 надійшли екстрені виклики до пожежної бригади та поліції, свідки повідомили про постріли.
Поліція оточила територію навколо місця злочину, нападника розшукують.
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