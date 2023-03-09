У Гамбурзі в четвер ввечері сталася стрілянина в результаті якої загинули щонайменше шестеро людей.

Про це повідомляє Hamburger Morgenpost, пише "Європейська правда".

Стрілянина сталася в районі Альстердорф. За попередньою інформацією, є шість загиблих і багато поранених, деякі з них серйозно. На місце прибули кілька машин швидкої допомоги.

Близько 21:00 надійшли екстрені виклики до пожежної бригади та поліції, свідки повідомили про постріли.

Поліція оточила територію навколо місця злочину, нападника розшукують.