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У Гамбурзі сталася стрілянина, повідомляється про 6 загиблих

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 23:56

У Гамбурзі в четвер ввечері сталася стрілянина в результаті якої загинули щонайменше шестеро людей.

Про це повідомляє Hamburger Morgenpost, пише "Європейська правда".

Стрілянина сталася в районі Альстердорф. За попередньою інформацією, є шість загиблих і багато поранених, деякі з них серйозно. На місце прибули кілька машин швидкої допомоги.

Близько 21:00 надійшли екстрені виклики до пожежної бригади та поліції, свідки повідомили про постріли.

Поліція оточила територію навколо місця злочину, нападника розшукують.

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Теми: Німеччинавбивство
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