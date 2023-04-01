В останній день березня були ліквідовані понад 600 російських окупантів
Субота, 1 квітня 2023, 08:27
Протягом 31 березня українські захисники знищили ще 630 російських військових, 8 артсистем та засіб ППО.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 173990 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3616 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6981 (+4) од,
- артилерійських систем – 2683 (+8) од,
- РСЗВ – 527 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 279 (+1) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+0),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5528 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 296 (+2).
Дані уточнюються.