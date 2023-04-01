Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Папу Франциска виписали з лікарні

Роман ПетренкоСубота, 1 квітня 2023, 12:16
Папу Франциска виписали з лікарні
ПАПА ФРАНЦИСК, ФОТО GETTY IMAGES

Папа Франциск покинув лікарню в Римі, де він провів останні кілька днів на лікуванні від респіраторної інфекції.

Джерело: CNN

Деталі: Він поспілкувався з журналістами та представниками ЗМІ, від’їжджаючи в суботу вранці.

Видання уточнює, що 86-річного чоловіка доставили в середу та йому давали антибіотики для лікування інфекційного бронхіту.

Довідково: У грудні 2022 року Папа Франциск повідомив, що написав заяву про зречення, яка буде використана в разі його "погіршення стану здоров'я" і неспроможності виконувати свої обов'язки. Франциск сказав, що написав листа кілька років тому і передав його тодішньому держсекретарю Ватикану кардиналу Тарчізіо Бертоне, який пішов у відставку в 2013 році.

У 2013 році безпосередній попередник Франциска, Папа Бенедикт XVI, прийняв майже безпрецедентне рішення піти у відставку з посади, назвавши причиною "похилий вік". Це був перший випадок, коли Папа Римський пішов у відставку за майже 600 років. 

Останнім Папою, який пішов у відставку до смерті, був Григорій XII, який у 1415 році пішов у відставку, щоб покласти край громадянській війні в Церкві, в якій більше ніж одна людина претендувала на звання Папи Римського.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Папа РимськийВатикан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон у Пекіні закликав лідера Китаю переконати Росію припинити війну в Україні

В Україні невдовзі знову випаде сніг, повернуться нічні морози

Три російські МіГи вилетіли з Білорусі в РФ

фотоУ Львові зносять самобуд УПЦ МП

фото, відео Журналісти знайшли "невелику хату" митрополита Павла на 580 квадратів

У 86-річного Берлусконі діагностували лейкемію – ЗМІ

Усі новини...
Папа Римський
Папу Франциска госпіталізували – Ватикан
Глава МЗС шкодує, що Папа за час війни так і не доїхав до України
Папа Римський: Я поїду або в Київ і Москву, або в жодне з цих міст
Останні новини
15:18
У Британії вперше проведуть національне тестування системи оповіщення про надзвичайні ситуації
15:10
П'яне ДТП: суд відправив Ступку під нічний домашній арешт
15:07
Світовий банк погіршив прогноз росту економіки України цьогоріч до 0,5%
15:06
Вчені, ймовірно, виявили найстаріші докази падіння метеороїда на Землю
14:44
відео"Фортеця Бахмут": прикордонники показали ближній бій і вихід із оточення
14:40
Смерть бійця ТРО на кордоні з Білоруссю: розслідування триває, підозри досі немає
14:35
На війні загинув музикант і диригент Костянтин Старовицький
14:20
Сейм Литви: Саміт у Вільнюсі повинен запросити Україну в НАТО
14:20
Штутгартський музей прибрав підпис "російська художниця" в інформації про Олександру Екстер
14:20
Путін на зустрічі з гауляйтерами з України визнав, що ЗСУ завдають втрат армії РФ
Усі новини...
Реклама: