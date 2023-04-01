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Папу Франциска виписали з лікарні

Роман ПетренкоСубота, 1 квітня 2023, 12:16
Папу Франциска виписали з лікарні
ПАПА ФРАНЦИСК, ФОТО GETTY IMAGES

Папа Франциск покинув лікарню в Римі, де він провів останні кілька днів на лікуванні від респіраторної інфекції.

Джерело: CNN

Деталі: Він поспілкувався з журналістами та представниками ЗМІ, від’їжджаючи в суботу вранці.

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Видання уточнює, що 86-річного чоловіка доставили в середу та йому давали антибіотики для лікування інфекційного бронхіту.

Довідково: У грудні 2022 року Папа Франциск повідомив, що написав заяву про зречення, яка буде використана в разі його "погіршення стану здоров'я" і неспроможності виконувати свої обов'язки. Франциск сказав, що написав листа кілька років тому і передав його тодішньому держсекретарю Ватикану кардиналу Тарчізіо Бертоне, який пішов у відставку в 2013 році.

У 2013 році безпосередній попередник Франциска, Папа Бенедикт XVI, прийняв майже безпрецедентне рішення піти у відставку з посади, назвавши причиною "похилий вік". Це був перший випадок, коли Папа Римський пішов у відставку за майже 600 років. 

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Останнім Папою, який пішов у відставку до смерті, був Григорій XII, який у 1415 році пішов у відставку, щоб покласти край громадянській війні в Церкві, в якій більше ніж одна людина претендувала на звання Папи Римського.

Теми: Папа РимськийВатикан
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