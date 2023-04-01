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Трампу висунуть щонайменше одне звинувачення у кримінальному злочині - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 1 квітня 2023, 13:25

Колишньому президенту США Дональду Трампу офіційно висунуть численні звинувачення у фальсифікації ділової документації, включаючи щонайменше один кримінальний злочин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Associated Press з посиланням на джерела.

Обвинувальний акт щодо Трампа, винесений великим журі Мангеттена, вже підготовлений, але офіційно буде оприлюднений лише у вівторок.

Трамп наступного тижня буде офіційно заарештований і постане перед судом у справі про "відкупні", що стане історичним моментом, коли колишній президент США буде змушений постати перед суддею, який вислухає висунуті проти нього кримінальні звинувачення.

Коли Трамп здасться, його заарештують, як і будь-кого іншого, кому пред'являть звинувачення, сфотографують, знімуть відбитки пальців і все інше. Але не очікується, що на нього одягнуть наручники; він буде під захистом Секретної служби і майже напевно буде звільнений того ж дня.

У п'ятницю на вулицях біля будівлі суду, де відбуватиметься слухання, було спокійніше, ніж на початку тижня. Масштабних демонстрацій за або проти Трампа не було, хоча туристи зупинялися, щоб зробити селфі.

Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

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Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Детальніше про справу читайте у статті: Порнороман Трампа: яким може стати перше кримінальне звинувачення експрезиденту США. Також дивіться відео "ЄвроПравди".

Теми: ТрампСШАсуд
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