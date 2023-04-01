У Запорізькій області окупанти обмежують пересування українців, які не мають паспортів РФ – Генштаб

В окупованому Токмаку Запорізької області росіяни обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти РФ.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області.

Зокрема, в місті Токмак на блокпостах російські загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти РФ. Окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби без подальшої можливості заїхати в місто. За відсутність російського паспорта погрожують громадянам України забороною в’їзду в місто.

В свою чергу, представники ФСБ під час обшуків помешкань погрожують місцевим громадянам України втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта".